Silva Neder reafirmó en la Maratón Intercolegial que "el Gobierno Provincial acompaña a los jóvenes con más educación, deporte y salud"

El vicegobernador participó del cierre de la primera edición de la Maratón Intercolegial Itinerante, que reunió a más de 2.500 estudiantes secundarios de la ciudad Capital en el marco del Día Mundial de la Salud Mental.

Hoy 11:43

Durante el cierre de la 1° Maratón Intercolegial Itinerante “Tu mente también necesita movimiento” que se realizó en el marco del Día Mundial de la Salud Mental, el

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El vicegobernador Dr. Carlos Silva Neder remarcó que "el Gobierno provincial tiene como prioridades la educación, la práctica deportiva y el cuidado integral de la salud de los adolescentes".

Sobre el evento, que reunió a más de 2.500 alumnos del último año del nivel secundario de colegios de la ciudad Capital, Silva Neder felicitó al equipo del Consejo General de Educación y a su presidenta Dra. María Elena Herrera, a la Secretaría de Deportes, encabezada por el Prof. Carlos Dapello y a todos los organismos que participaron en la organización de esta Maratón.

Subrayó: "Este evento refleja la continuidad de un modelo de gestión provincial trazado originalmente por Gerardo Zamora y ejecutado activamente por Elías Miguel Suárez, el cual busca acompañar de manera cercana y concreta a las trayectorias escolares de los jóvenes".

Finalmente, valoró: "La política educativa del Gobierno provincial no se limita únicamente a la formación académica o al desarrollo intelectual de los estudiantes, sino que abraza una visión integral del ser humano donde el bienestar emocional y la actividad física son indispensables".