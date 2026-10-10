La Banda: detuvieron a un acusado de balear a un joven que permanece internado en terapia intensiva

El sospechoso, de 29 años, fue detenido durante un allanamiento en el barrio Sarmiento. La víctima recibió un disparo en el abdomen que le perforó los intestinos y permanece internada en grave estado en el Hospital Regional.

Hoy 11:43

Un hombre de 29 años fue detenido durante un allanamiento realizado en el barrio Sarmiento de la ciudad de La Banda, acusado de estar involucrado en un violento episodio armado que dejó a un joven gravemente herido de bala, quien permanece internado en la unidad de terapia intensiva del Hospital Regional.

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El procedimiento fue llevado adelante durante las primeras horas de este sábado por efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 13, quienes dieron cumplimiento a una orden judicial en el marco de una investigación por abuso de armas y lesiones calificadas.

Según informaron fuentes policiales, el allanamiento se concretó en la vivienda de uno de los principales sospechosos, donde los uniformados también tenían como objetivo localizar un arma de fuego presuntamente vinculada con el ataque. Tras el operativo, el acusado fue trasladado a la dependencia policial.

El ataque que dejó a un joven gravemente herido

La investigación se inició a raíz de un violento episodio ocurrido el pasado 20 de septiembre, alrededor de las 5 de la madrugada, en un inmueble ubicado sobre calle Coronel Borges, en el barrio Sarmiento.

De acuerdo con la denuncia presentada por la madre de la víctima, durante aquella madrugada se escucharon múltiples detonaciones de armas de fuego en las inmediaciones de la vivienda.

Ante esta situación, su hijo habría salido para comprobar qué estaba ocurriendo y recibió el impacto de un proyectil en la zona abdominal, lo que le provocó heridas de extrema gravedad.

Como consecuencia del ataque, el joven tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital Regional, donde fue sometido a una intervención quirúrgica debido a la gravedad de las lesiones.

Según el parte médico, el proyectil le perforó tanto el intestino delgado como el grueso, provocándole un cuadro que compromete su vida. Actualmente, permanece internado en la unidad de terapia intensiva, bajo estricta atención médica.

Buscan a otros sospechosos involucrados en el ataque

Luego de concretarse la detención, los efectivos policiales comunicaron el procedimiento a las autoridades judiciales intervinientes, que dispusieron que el acusado permanezca alojado en una celda, a disposición de la Fiscalía.

Mientras tanto, la investigación continúa para localizar a otros presuntos involucrados en el violento episodio, quienes, según fuentes policiales, ya estarían identificados.

En ese sentido, no se descartan nuevas detenciones en las próximas horas, mientras los investigadores avanzan con las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el ataque armado que dejó al joven luchando por su vida.