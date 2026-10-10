Añatuya: recuperaron dos motocicletas robadas durante controles policiales

Los procedimientos se realizaron en distintos operativos preventivos en la ciudad. Uno de los rodados tenía pedidos de secuestro de la Policía de Santa Fe, mientras que el otro era buscado desde 2023 por una denuncia de robo en la Capital.

Hoy 11:46

Efectivos de la División Prevención del Departamento de Seguridad Ciudadana N° 13 lograron recuperar dos motocicletas que registraban pedidos de secuestro por robo, durante distintos controles preventivos realizados en la ciudad de Añatuya. En ambos procedimientos, los conductores fueron identificados y los vehículos quedaron a disposición de la Justicia.

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El primero de los operativos se concretó el pasado 26 de septiembre, durante un recorrido policial por la zona céntrica, en inmediaciones de las avenidas 25 de Mayo y Belgrano.

En ese lugar, los uniformados interceptaron una motocicleta Honda Wave blanca conducida por una adolescente de 16 años, quien circulaba sin casco protector y no contaba con la documentación correspondiente al rodado.

Tras consultar los datos del vehículo con personal de Planta Verificadora, los efectivos establecieron que tanto el dominio colocado como la numeración del motor estaban vinculados a pedidos de secuestro emitidos por la Policía de Santa Fe, con fechas del 23 de febrero y 6 de agosto de 2026, respectivamente.

Ante esta situación, se dio intervención inmediata a la Fiscalía de turno, que dispuso las medidas correspondientes.

Intentó escapar de un control y descubrieron que la moto era robada

El segundo procedimiento tuvo lugar el pasado 6 de octubre, minutos antes de la medianoche, en la intersección de las mismas avenidas.

En esa oportunidad, los efectivos observaron a un motociclista que realizaba maniobras peligrosas y decidieron interceptarlo para identificarlo. Sin embargo, el conductor hizo caso omiso a las indicaciones policiales e intentó darse a la fuga, dirigiendo el vehículo hacia los uniformados.

Pese a la maniobra, el joven de 18 años fue interceptado a pocos metros del lugar. Circulaba a bordo de una Honda Wave blanca, sin dominio ni espejos retrovisores, y tampoco llevaba casco protector ni documentación del vehículo.

Al verificar la numeración del motor, los policías comprobaron que la motocicleta tenía un pedido de secuestro vigente desde el 14 de octubre de 2023, solicitado por la Comisaría Comunitaria N° 4 de la ciudad Capital, en el marco de una denuncia por robo.

Finalmente, la Justicia ordenó el secuestro de ambas motocicletas, que fueron trasladadas a sede policial y quedaron bajo custodia.

Por su parte, los dos conductores fueron debidamente identificados, mientras continúan las actuaciones judiciales correspondientes para establecer la procedencia de los vehículos y esclarecer los hechos