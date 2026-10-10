Quién es Robinho Quinto, la nueva “joyita” colombiana de River que causa sensación en las Inferiores

El zaguero se convirtió en una de las figuras de la Reserva y, con apenas diez partidos, ya despertó la atención de los hinchas del Millonario. Su historia, sus características y el recorrido que lo llevó a Núñez.

Hoy 11:26

La Reserva de River empató 2-2 con Racing y extendió a doce partidos su invicto en el Torneo Proyección. En el encuentro, uno de los nombres que volvió a destacarse fue Robinho Quinto, el defensor colombiano que en los últimos meses se transformó en una de las grandes sensaciones de las Inferiores del Millonario.

Nacido en Turbo, provincia de Antioquia, Quinto llegó a River en 2025 gracias a un convenio con Medellín City, luego de haber pasado algunos meses entrenándose en Belgrano. Sin embargo, algunos inconvenientes relacionados con su documentación retrasaron su debut.

Finalmente, pudo estrenarse este año con la Cuarta División y, en junio, recibió la oportunidad de dar el salto a Reserva. Una serie de lesiones dentro del plantel le abrió la puerta y el colombiano aprovechó su chance rápidamente.

Las características de Robinho Quinto

Una de las principales virtudes de Quinto es su versatilidad, ya que puede desempeñarse tanto como zaguero central como lateral izquierdo.

Con 1,87 metros de altura, posee un importante porte físico que le permite imponerse ante buena parte de los atacantes. Además, cuenta con buen manejo de pelota y capacidad para proyectarse al ataque.

Su rendimiento le permitió ganarse un lugar cada vez más importante en la Reserva y comenzar a llamar la atención de los hinchas de River, que ya empiezan a verlo como una posible alternativa a futuro para la Primera.

Su gran aparición en un Superclásico

Una de las actuaciones que marcó su irrupción fue en un partido especial. Quinto tuvo su primera titularidad en Reserva en un Superclásico ante Boca, disputado en el predio del Xeneize por la semifinal del Torneo Proyección Apertura.

El encuentro terminó con victoria de River en los penales y el defensor colombiano fue una de las grandes figuras de aquella jornada.

Desde entonces, su crecimiento dentro de la categoría fue en aumento y comenzó a consolidarse como una de las piezas a seguir de las Inferiores.

Capitán de Colombia y una comparación inevitable

El buen momento de Quinto también le permitió recibir una convocatoria a la Selección de Colombia Sub 19. A mediados de septiembre fue citado para disputar los Juegos Suramericanos de Santa Fe.

El defensor participó de los encuentros frente a Perú, Chile y Panamá, e incluso llevó la cinta de capitán durante la competencia.

Con apenas diez partidos en Reserva, su aparición ya generó inevitables comparaciones con Éder Álvarez Balanta, otro defensor colombiano que tuvo un destacado paso por River.

Por ahora, Quinto todavía tiene camino por recorrer. El futbolista aún no firmó su primer contrato profesional con el club, pero su crecimiento y sus actuaciones en Reserva hicieron que su nombre comenzara a instalarse entre los hinchas.

Mientras River busca definir su futuro en Primera, en las Inferiores aparece una nueva joya que empieza a pedir pista. Su nombre es Robinho Quinto.