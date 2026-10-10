La bronca de Colapinto tras la clasificación en Singapur: “De los peores balances que tuvo el auto”

El argentino quedó eliminado en la Q2 y partirá 15° en el Gran Premio de Singapur por la penalización de George Russell. Antes, había abandonado la carrera Sprint por una falla en su Alpine.

Hoy 13:02

Franco Colapinto no pudo cerrar un buen sábado en el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1. Después de abandonar la carrera Sprint por un problema en el sistema de almacenamiento de energía de su Alpine, el argentino quedó eliminado en la Q2 de la clasificación y terminó 16°, aunque finalmente largará 15° por la penalización que recibió George Russell.

La jornada había comenzado con buenas sensaciones para el piloto argentino. En la Q1 consiguió meterse entre los diez mejores con un registro de 1:33.261, pero en la segunda tanda perdió rendimiento y no pudo avanzar al último corte clasificatorio.

Colapinto terminó visiblemente molesto por el comportamiento del auto y no ocultó su frustración después de la clasificación.

“La Q2 fue muy mala, perdimos el balance del auto. El último run de Q2 fue un desastre, de los peores balances que tuve en mucho tiempo”, expresó el piloto de Alpine.

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El argentino reconoció que no encontró explicaciones para el cambio de rendimiento entre una tanda y otra.

“No entiendo por qué, porque en Q1 se sentía bien y tenía bastante por mejorar, pero la Q2 fue un desastre”, sostuvo.

El toque contra el muro que complicó a Colapinto

Los problemas quedaron expuestos durante el último intento de Colapinto en la Q2. Necesitado de mejorar su tiempo para avanzar a la siguiente instancia, el argentino llevó el Alpine al límite y terminó protagonizando un toque contra el muro.

En la antepenúltima curva del circuito de Marina Bay, el monoplaza entró de cola. Colapinto intentó corregir la trayectoria, pero la rueda trasera derecha rozó la pared y, posteriormente, también lo hizo la delantera derecha.

Afortunadamente, el Alpine pudo completar el giro y no sufrió mayores inconvenientes, aunque el incidente condicionó las posibilidades del argentino de mejorar su registro.

Un sábado para el olvido en Singapur

El sábado había comenzado de la peor manera para Colapinto. Durante la carrera Sprint, que comenzó con media hora de retraso por la lluvia, el piloto argentino apenas pudo completar dos vueltas antes de detenerse en la curva 14 por una falla técnica en su Alpine A526.

Luego, durante la clasificación, tampoco pudo acercarse a los puestos de adelante y quedó eliminado en la Q2.

De todos modos, Colapinto tendrá una posición de partida algo mejor de la que consiguió en pista. La penalización de George Russell hará que el piloto de Mercedes parta desde el fondo, por lo que el argentino avanzará un lugar y comenzará el Gran Premio desde el 15° puesto.

La carrera se disputará este domingo en el exigente circuito urbano de Marina Bay, un trazado en el que las posibilidades de adelantamiento son limitadas. Por eso, Colapinto deberá aprovechar cada oportunidad para intentar avanzar posiciones y cerrar el fin de semana con un resultado positivo.