Martín Menem advirtió sobre las tensiones en el Gobierno por las alianzas electorales de 2027

El presidente de la Cámara de Diputados se refirió a las diferencias internas de La Libertad Avanza y planteó que los acuerdos con los gobernadores deben sostenerse sobre coincidencias políticas.

Hoy 13:55

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se refirió a las tensiones internas que atraviesa el Gobierno nacional por el armado electoral de cara a 2027 y dejó un mensaje sobre las negociaciones que el oficialismo mantiene con distintos gobernadores para establecer posibles alianzas políticas.

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Durante un acto de La Libertad Avanza en Tigre, donde compartió la actividad con el diputado nacional y referente bonaerense Sebastián Pareja, Menem reconoció las dificultades que enfrenta el espacio político para definir su estrategia electoral.

“El tema del armado político es un tema muy complejo”, aseguró el titular de la Cámara baja, en medio de las discusiones dentro del oficialismo sobre la conveniencia de avanzar en acuerdos con otros sectores políticos.

En ese contexto, Menem planteó la necesidad de diferenciar entre la búsqueda de resultados electorales inmediatos y la construcción de un proyecto político a largo plazo.

“¿Queremos ganar una elección o queremos un país para los próximos 40 años?”, se preguntó el dirigente libertario, al analizar las diferencias que pueden surgir dentro del espacio al momento de definir posibles alianzas.

En esa línea, explicó que las tensiones aparecen cuando se intenta compatibilizar el objetivo de ganar elecciones con la intención de sostener un programa de gobierno durante las próximas décadas.

El mensaje de Menem sobre los acuerdos con los gobernadores

Uno de los puntos centrales de su discurso estuvo relacionado con las negociaciones que La Libertad Avanza analiza con distintos mandatarios provinciales, en medio de los preparativos para las elecciones de 2027.

Al respecto, Menem consideró que cerrar alianzas electorales de manera rápida podría resultar más sencillo, pero advirtió sobre la importancia de mantener coincidencias en las propuestas de gobierno.

“Sería mucho más fácil avanzar y cerrar acuerdos rápidamente con cuanto gobernante se nos cruza y llegar a alianzas electorales”, manifestó.

Sin embargo, aclaró que la continuidad del proyecto político requiere acuerdos que vayan más allá de una elección.

“Si queremos que esto dure y perdure en el tiempo, tenemos que tener agendas programáticas similares”, sostuvo el presidente de la Cámara de Diputados.

Sus declaraciones se produjeron en un contexto de debates internos dentro del oficialismo sobre la estrategia electoral y la posibilidad de incorporar nuevos aliados, especialmente en las provincias.

La defensa del modelo económico de Javier Milei

Durante su intervención, Menem también respaldó las principales medidas económicas impulsadas por el presidente Javier Milei y pidió a los dirigentes de La Libertad Avanza mantener el compromiso con el programa de gobierno.

En ese sentido, defendió el superávit fiscal, la inversión y la generación de empleo como ejes fundamentales de la estrategia económica oficialista.

Además, sostuvo que, a su entender, el programa económico del Gobierno representa el camino para alcanzar el crecimiento y la prosperidad del país.

El encuentro se desarrolló bajo la consigna “Hacia una Argentina próspera”, organizado por La Libertad Avanza Buenos Aires en la Primera Sección Electoral.

Durante la jornada, Martín Menem estuvo a cargo de una exposición sobre actividad política, mientras que Sebastián Pareja encabezó una presentación centrada en el armado territorial bonaerense.

La actividad también formó parte de la estrategia de La Libertad Avanza para ampliar su presencia en la provincia de Buenos Aires y sumar nuevos referentes e intendentes de cara a los próximos comicios.

De esta manera, las declaraciones de Menem pusieron de manifiesto uno de los debates que atraviesa el oficialismo: cómo ampliar su estructura electoral mediante acuerdos políticos sin resignar las principales propuestas del gobierno de Javier Milei