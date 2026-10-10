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Policiales

Tras meses de amenazas, una adolescente fue atacada a golpes y asfixiada en la calle

Añatuya. El ataque habría sido encargado por una compañera de escuela. La Policía y la Fiscalía investigan el grave hecho.

Hoy 14:13

Un dramático y violento episodio de acoso escolar e inseguridad en la vía pública conmovió a los vecinos de Añatuya. Una menor de 15 años fue víctima de una brutal golpiza perpetrada por dos jóvenes que la interceptaron en plena calle, la patearon y llegaron a asfixiarla apretándole el cuello con las manos.

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El lamentable ataque ocurrió minutos después de las 18 horas del viernes. De acuerdo con las actuaciones policiales, el hecho no habría sido casual: la víctima venía sufriendo constantes amedrentamientos desde comienzos de año por parte de una compañera de su establecimiento educativo, quien le advertía reiteradamente que enviaría a terceros a golpearla.

La amenaza se volvió realidad cuando dos jóvenes interceptaron a la menor en la vía pública. Sin mediar palabra, comenzaron a propinarle golpes de puño y violentos puntapiés en el cuerpo, para luego tomarla fuertemente del cuello hasta provocarle la asfixia.

Tras el ataque, la madre de la víctima radicó la correspondiente denuncia en la Comisaría N° 4 de la Mujer y la Familia.

La adolescente lesionada fue examinada por el médico de turno, el Dr. Roque Mamaní, quien constató que la joven presentaba: edemas visibles y severo dolor en la zona del cuello. Dolor en la cadera y traumatismos por los puntapiés recibidos.

La causa fue caratulada de forma preventiva como "Amenazas y Lesiones Leves", tomando inmediata intervención a la fiscalía de turno para avanzar con las diligencias pertinentes.

Las autoridades se encuentran abocadas a la identificación y localización de las agresoras, al tiempo que se evalúan medidas de protección e intervención escolar para frenar la escalada de violencia y prevenir nuevos episodios.

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