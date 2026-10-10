El grupo de rescate de la Policía encontró sana y salva a una anciana perdida en el monte

Un amplio despliegue policial, la utilización de drones térmico y los canes de las unidades K-9 permitieron localizar a una anciana que camino toda la noche en el monte.

Hoy 14:21

La mujer de 83 años, había ingresado al monte, ubicado en el paraje San Martín, a unos 90 kilómetros de la ciudad de Quimilí, para buscar sus animales y acompañada por su mascota, terminó perdiéndose entre senderos y sectores de difícil acceso. Con el paso de las horas, la preocupación de sus familiares fue en aumento y motivó la inmediata intervención de la Policía con un amplio operativo de búsqueda.

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Hasta el lugar se trasladaron efectivos especializados del Grupo Especial de Rescate (GER), que desplegaron un operativo conjunto con personal de la Comisaría Comunitaria Nº 29. La experiencia del personal y el uso de recursos tecnológicos fueron clave para ampliar la cobertura de búsqueda y optimizar los rastrillajes en una zona de difícil acceso.

La importancia de los drones térmicos y canes K-9, claves en el rastrillaje nocturno

Equipo de rescate

La Policía cuenta con equipamiento de última generación para la búsqueda y rescate de personas. Entre sus recursos se destacan los drones equipados con cámaras térmicas, capaces de detectar el calor corporal y localizar personas extraviadas durante la noche, en zonas desfavorables, sinuosas, inhóspitas o de vegetación densa.

Estas herramientas se complementan con las unidades K-9, integradas por canes recientemente certificados y habilitados por el Registro Nacional de Equipos Cinotécnicos, organismo dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación, que evalúa y acredita a los binomios conformados por guía y perro para participar en cualquier parte del mundo en operativos de búsqueda de personas vivas en grandes áreas rurales.

Mientras la temperatura descendía y el monte mostraba su lado más hostil, los rescatistas avanzaban entre la vegetación realizando rastrillajes, explorando senderos y recorriendo sectores donde una persona desorientada pudiera haber buscado refugio.

Después de varias horas de intensa búsqueda, alrededor de las 5.30 de la madrugada los efectivos lograron dar con Cristina, quien permanecía junto a su mascota en medio del monte.

El hallazgo puso fin a una larga noche de búsqueda para sus familiares. Los rescatistas comprobaron que la mujer se encontraba consciente y orientada, aunque afectada por el frío tras varias horas deambulando por la zona. Inmediatamente le brindaron hidratación, abrigo y atención primaria, utilizando una manta térmica y prendas secas para protegerla de las bajas temperaturas. Luego, fue asistida y trasladada fuera del sector de difícil acceso hasta una ambulancia que la trasladó al Hospital de Quimilí para su control médico.

El exitoso operativo volvió a poner de manifiesto la importancia de la capacitación, la incorporación de la tecnología y la vocación de servicio de los funcionarios que integran el Grupo Especial de Rescate.