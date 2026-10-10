Masacre en Estados Unidos: un hombre asesinó a ocho personas, entre ellas dos menores, y luego murió

El violento episodio ocurrió en una vivienda de Pensilvania. La Policía encontró varios cuerpos dentro y fuera del inmueble, mientras que el presunto atacante murió de un disparo que se habría efectuado él mismo.

Hoy 14:21

Una masacre conmocionó a la ciudad de Erie, en el estado de Pensilvania, Estados Unidos, donde un hombre asesinó a tiros a ocho personas, entre ellas dos menores de edad, durante un violento episodio ocurrido el viernes por la tarde. El presunto agresor también fue encontrado sin vida y, según las primeras informaciones, se habría quitado la vida de un disparo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

De acuerdo con la información publicada por TN, el ataque se produjo en una vivienda de la localidad estadounidense, donde la Policía intervino alrededor de las 17 horas tras recibir varias alertas por detonaciones de armas de fuego.

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron los cuerpos de dos mujeres tendidos en la calle, mientras que el presunto responsable del ataque permanecía atrincherado dentro de una casa.

Ante esta situación, los agentes rodearon el inmueble y le ordenaron al sospechoso que saliera, aunque el hombre no respondió a las indicaciones. Durante el operativo, los policías escucharon nuevas detonaciones provenientes del interior de la propiedad.

Finalmente, cuando los uniformados lograron ingresar a la vivienda, encontraron a otras víctimas dentro del inmueble y en sus inmediaciones, entre ellas los dos menores de edad que perdieron la vida en el ataque.

El presunto atacante también fue encontrado muerto

Según los primeros reportes difundidos por medios locales, el sospechoso murió como consecuencia de una herida de bala que aparentemente se habría provocado él mismo, aunque las circunstancias exactas de su fallecimiento todavía son materia de investigación.

La información fue dada a conocer por Erie News Now, que citó fuentes policiales vinculadas con el procedimiento.

Por su parte, el Departamento de Policía de Erie evitó brindar declaraciones ante una consulta de la agencia AFP, mientras se aguardaba una conferencia de prensa de las autoridades municipales para conocer mayores detalles del caso.

En un comunicado difundido durante la noche del viernes, la alcaldía de Erie calificó el episodio como una “terrible tragedia” y confirmó que la situación había sido controlada.

“El autor de los disparos ha fallecido y actualmente no existe ninguna amenaza ni peligro para la comunidad”, señalaron las autoridades locales.

Investigan las circunstancias de la masacre

Hasta el momento, las autoridades no revelaron las identidades de las ocho víctimas ni los posibles motivos que desencadenaron el ataque.

Los investigadores trabajan para reconstruir la secuencia de los hechos y determinar qué relación existía entre el presunto agresor y las personas asesinadas.

La masacre provocó una fuerte conmoción en la comunidad de Erie, mientras la Policía continúa con las investigaciones para esclarecer las circunstancias del tiroteo que terminó con ocho víctimas fatales, entre ellas dos menores de edad.