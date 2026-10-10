Tres hombres detenidos por intento de robo en San Salvador de Jujuy

Tres hombres fueron detenidos en San Salvador de Jujuy tras intentar robar medidores de agua, uno de ellos con libertad bajo caución vigente.

Hoy 14:25

En un operativo realizado en el barrio San Pedrito de San Salvador de Jujuy, tres hombres fueron detenidos tras intentar sustraer medidores de agua en la zona. Este hecho delictivo fue rápidamente atendido gracias a los servicios preventivos establecidos por el Centro de Gestión para la Seguridad Ciudadana.

La intervención policial se produjo después de que se recibiera un aviso a través del Sistema de Emergencias 911. Los efectivos del Grupo Especial Motorizado realizaron un rastrillaje por el área, lo que les permitió localizar a los sospechosos, quienes reaccionaron de forma agresiva al ser abordados por las autoridades.

Al realizar las consultas pertinentes, se constató que uno de los detenidos tenía vigente una medida judicial que le otorgaba libertad bajo caución. Este dato resulta relevante en el contexto del operativo, ya que refleja la necesidad de un seguimiento más riguroso de los individuos bajo medidas judiciales.

Desde el Centro de Gestión para la Seguridad Ciudadana, se indicó que las acciones de seguridad se intensificarán en los próximos días. La estrategia incluye la implementación de servicios preventivos en distintos barrios y en horarios estratégicos, con el fin de garantizar la seguridad de los vecinos de la zona.

Además, estas operativas se realizan de manera articulada con el Sistema de Emergencias 911, el Sistema de Videovigilancia y el apoyo aéreo proporcionado por los drones de la División VANT. Esta colaboración es fundamental para aumentar la efectividad de las intervenciones policiales.

Los operativos en el área son parte de un esfuerzo más amplio por parte de las autoridades locales para combatir la delincuencia y mejorar la percepción de seguridad entre los ciudadanos. A través de una combinación de tecnología y presencia policial, se busca disuadir el delito y proteger a la comunidad.

La situación en San Salvador de Jujuy refleja un compromiso por parte de las autoridades para enfrentar los desafíos relacionados con la seguridad pública, promoviendo un entorno más seguro para todos los habitantes.