Sobrevivió a una ejecución fallida en Estados Unidos y volvió a la cárcel tras recibir el alta médica

Christa Pike, de 50 años, fue internada en estado crítico después de que dos dosis de pentobarbital no lograran provocarle la muerte durante un intento de ejecución en Tennessee.

Hoy 16:45

Christa Pike, la mujer condenada a muerte que sobrevivió a un intento de ejecución mediante inyección letal en Estados Unidos, recibió el alta médica este sábado y regresó al establecimiento penitenciario donde permanece detenida desde hace más de tres décadas.

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Pike había sido trasladada de urgencia a un hospital el 30 de septiembre, luego de que las autoridades penitenciarias de Tennessee le administraran dos dosis de pentobarbital que no lograron causarle la muerte. El procedimiento fallido derivó en una internación de gravedad.

Tras permanecer hospitalizada en estado crítico, la mujer recuperó la conciencia y mostró signos de mejoría. Sin embargo, sus abogados señalaron que, aunque ya puede caminar, su estado mental continúa siendo confuso y deberá seguir bajo supervisión médica.

“Christa Pike fue dada de alta de un hospital local y ahora se encuentra en el Centro de Rehabilitación Deborah K. Johnson, donde ha estado recluida durante más de 30 años”, informaron sus representantes legales en un comunicado difundido este sábado.

Los abogados también precisaron que Pike continuará recibiendo tratamiento dentro del establecimiento y que seguirán de cerca su evolución clínica.

Además, señalaron que la mujer expresó su agradecimiento a los equipos de emergencia y al personal sanitario que la atendieron tras el fallido procedimiento.

El caso generó atención por las circunstancias excepcionales del intento de ejecución y por las consecuencias médicas que sufrió la condenada. Por el momento, sus representantes indicaron que el seguimiento de su estado de salud continuará mientras permanece nuevamente bajo custodia penitenciaria.