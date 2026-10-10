Comenzó en Frías una nueva edición de la Feria Caprina del Oeste Santiagueño

La sexta edición del evento reúne a autoridades, productores, emprendedores y feriantes, con una propuesta que destaca la producción regional, las tradiciones y el desarrollo de la economía local.

Hoy 16:49

Con una importante presencia de autoridades, productores, emprendedores y feriantes, dio inicio la sexta edición de la Feria Caprina del Oeste Santiagueño, un espacio que pone en valor la producción regional, el trabajo de los productores y las tradiciones de nuestra zona.

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El acto de apertura contó con la presencia del ministro de Producción y Turismo, Néstor Machado, el secretario de Producción y Turismo, Daniel Baitala, representantes de las áreas vinculadas a la producción, integrantes del INTA, el intendente de la ciudad de Frías, Néstor Humberto Salim, y concejales, entre otras autoridades.

La feria reúne a productores, emprendedores y expositores, ofreciendo a las familias la posibilidad de recorrer los stands, conocer los productos regionales y disfrutar de una jornada que impulsa el desarrollo y la economía local.

Una propuesta que destaca el esfuerzo de quienes trabajan día a día por el crecimiento productivo de Frías y de toda la región.