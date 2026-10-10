La Banda ya cuenta con una ordenanza para crear el “Poncho Bandeño” como prenda oficial de la ciudad

La ordenanza fue aprobada por el Concejo Deliberante el 29 de septiembre y establece el diseño, los materiales y las características de la vestimenta, que será utilizada en actos oficiales y eventos culturales para representar la identidad de la ciudad.
La Municipalidad de la ciudad de La Banda oficializó la creación del “Poncho Bandeño” como prenda distintiva de los ciudadanos, buscando fortalecer la identidad cultural bandeña y destacar los símbolos, la historia y el sentido de pertenencia de la comunidad.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
La ordenanza fue aprobada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante el 29 de septiembre de 2026 y establece las características que tendrá esta vestimenta, inspirada en el poncho tradicional de Santiago del Estero, con elementos propios que representen a la ciudad de La Banda.
De acuerdo con la normativa, la prenda tendrá una base en tonos marrón terroso, será confeccionada mediante tejido artesanal en telar criollo o similar, utilizando fibras naturales como lana, algodón o una combinación de ambas. Contará con flecos de 10 centímetros en todo su perímetro y guardas laterales con diseños geométricos en tonos rojos, vinculados a la cultura chaco-santiagueña.
Uno de los principales distintivos será la incorporación de tres bandas centrales de color rojo federal, blanco y celeste, en referencia a la bandera de la ciudad. Además, en el centro de la parte delantera llevará impreso el escudo de La Banda, acompañado por la inscripción “Santiago del Estero-Argentina”, en color rojo.
En cuanto a sus dimensiones, el poncho tendrá un largo total de 180 centímetros y un ancho de 1,20 metros. La abertura central, que delimita la parte delantera y trasera de la prenda, será de 30 centímetros y podrá adaptarse al tipo de tejido utilizado en su confección.
La ordenanza establece que el Poncho Bandeño será utilizado en actos protocolares, eventos culturales y representaciones oficiales de la ciudad, y también podrá entregarse como presente institucional, convirtiéndose en un símbolo representativo de La Banda en distintos ámbitos.
Asimismo, la normativa dispone que el Departamento Ejecutivo Municipal promoverá la capacitación y el acompañamiento a los artesanos locales para la elaboración de esta prenda, priorizando la producción artesanal bandeña y generando oportunidades para quienes mantienen vivas las técnicas tradicionales de tejido.
De esta manera, la creación del Poncho Bandeño apunta a reunir en una prenda la identidad federal, republicana y cultural de la ciudad, revalorizando sus símbolos y tradiciones y fortaleciendo el orgullo de pertenecer a la comunidad bandeña.