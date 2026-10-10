La Banda ya cuenta con una ordenanza para crear el “Poncho Bandeño” como prenda oficial de la ciudad

La ordenanza fue aprobada por el Concejo Deliberante el 29 de septiembre y establece el diseño, los materiales y las características de la vestimenta, que será utilizada en actos oficiales y eventos culturales para representar la identidad de la ciudad.

Hoy 16:51

La Municipalidad de la ciudad de La Banda oficializó la creación del “Poncho Bandeño” como prenda distintiva de los ciudadanos, buscando fortalecer la identidad cultural bandeña y destacar los símbolos, la historia y el sentido de pertenencia de la comunidad.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La ordenanza fue aprobada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante el 29 de septiembre de 2026 y establece las características que tendrá esta vestimenta, inspirada en el poncho tradicional de Santiago del Estero, con elementos propios que representen a la ciudad de La Banda.

De acuerdo con la normativa, la prenda tendrá una base en tonos marrón terroso, será confeccionada mediante tejido artesanal en telar criollo o similar, utilizando fibras naturales como lana, algodón o una combinación de ambas. Contará con flecos de 10 centímetros en todo su perímetro y guardas laterales con diseños geométricos en tonos rojos, vinculados a la cultura chaco-santiagueña.

Uno de los principales distintivos será la incorporación de tres bandas centrales de color rojo federal, blanco y celeste, en referencia a la bandera de la ciudad. Además, en el centro de la parte delantera llevará impreso el escudo de La Banda, acompañado por la inscripción “Santiago del Estero-Argentina”, en color rojo.

En cuanto a sus dimensiones, el poncho tendrá un largo total de 180 centímetros y un ancho de 1,20 metros. La abertura central, que delimita la parte delantera y trasera de la prenda, será de 30 centímetros y podrá adaptarse al tipo de tejido utilizado en su confección.

La ordenanza establece que el Poncho Bandeño será utilizado en actos protocolares, eventos culturales y representaciones oficiales de la ciudad, y también podrá entregarse como presente institucional, convirtiéndose en un símbolo representativo de La Banda en distintos ámbitos.

Asimismo, la normativa dispone que el Departamento Ejecutivo Municipal promoverá la capacitación y el acompañamiento a los artesanos locales para la elaboración de esta prenda, priorizando la producción artesanal bandeña y generando oportunidades para quienes mantienen vivas las técnicas tradicionales de tejido.

De esta manera, la creación del Poncho Bandeño apunta a reunir en una prenda la identidad federal, republicana y cultural de la ciudad, revalorizando sus símbolos y tradiciones y fortaleciendo el orgullo de pertenecer a la comunidad bandeña.