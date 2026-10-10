La liga municipal de fútbol femenino disputó la última fecha de torneo clausura 2026 y se prepara para completar los partidos pendientes

El lunes 12 de octubre se jugarán los encuentros pendientes de la 13.ª jornada para completar el calendario y definir las posiciones finales.

Hoy 16:53

La Municipalidad de La Banda, a través de la Dirección de Deportes y Recreación, continúa acompañando el desarrollo de la Liga Municipal de Fútbol Femenino, que disputó la 14.ª y última fecha del Torneo Clausura 2026 en las instalaciones del Patinódromo Municipal.

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Los encuentros se desarrollaron los días lunes 5 y jueves 8 de octubre, con la participación de diferentes equipos de la ciudad, en una competencia que promueve el deporte femenino, la integración y el compañerismo entre las jugadoras.

Durante la jornada del lunes 5 de octubre, Las Fanáticas vencieron por 2 a 0 a 17 de Octubre, mientras que Las Tiburonas consiguieron una importante victoria por 9 a 1 frente a Cabildo F. C. Por su parte, Cooperativa Barrial se impuso por 4 a 1 ante La 12 de Octubre.

La actividad continuó el jueves 8 de octubre, cuando El Rejunte y Las Amigas empataron 1 a 1. En otro de los encuentros, Las Aliadas superaron por 6 a 0 a Las del Tercer Tiempo, mientras que Las Reales y F. C. Central igualaron 0 a 0. Finalmente, Agrupación 25 de Mayo derrotó por 1 a 0 a Racing F. C.

Tras disputarse estos encuentros, la tabla de posiciones de la Zona A quedó encabezada por Agrupación 25 de Mayo, con 34 puntos, seguida por Racing F. C. y Cooperativa Barrial, ambos con 29 unidades. Luego se ubican El Rejunte con 24 puntos, Las Amigas con 17, F. C. Central con 15 y La 12 de Octubre con 1 punto.

En cuanto a la Zona B, Las Aliadas lideran la clasificación con 37 puntos, seguidas por Las Fanáticas con 28, 17 de Octubre y Las Tiburonas con 26 unidades cada una. Completan la tabla Las Reales con 22 puntos, Las del Tercer Tiempo con 9 y Cabildo F. C. con 6.

Asimismo, desde la Dirección de Deportes y Recreación informaron que el próximo lunes 12 de octubre se disputarán los encuentros pendientes correspondientes a la 13.ª fecha, que habían sido suspendidos debido a las lluvias registradas el pasado 28 de septiembre.

La jornada se desarrollará nuevamente en el Patinódromo Municipal y comenzará a las 20 horas con el enfrentamiento entre Las Fanáticas y Las Reales. Posteriormente, a las 20:45, jugarán Las Amigas frente a Racing F. C.

La programación continuará a las 21:30 con el encuentro entre Las Tiburonas y Las del Tercer Tiempo, mientras que el último partido de la noche se disputará a las 22:15 entre F. C. Central y La 12 de Octubre.

Cabe destacar que estos partidos permitirán completar la programación pendiente del Torneo Clausura 2026 y definir las posiciones finales de los equipos participantes.

Desde el municipio se destacó la importancia de continuar generando espacios deportivos que permitan fortalecer el crecimiento del fútbol femenino, promoviendo la participación, la integración y el desarrollo de las habilidades deportivas de las jugadoras.

Estas actividades forman parte de las políticas de promoción del deporte impulsadas por la gestión del intendente Ing. Roger Elías Nediani, orientadas a fortalecer las distintas disciplinas deportivas y brindar mayores oportunidades de participación y recreación a la comunidad bandeña.