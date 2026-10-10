Casación definirá si los juicios por Hotesur y Los Sauces contra Cristina Kirchner se hacen juntos

La Cámara Federal de Casación Penal convocó a una audiencia para el 15 de octubre.

Hoy 17:06

La Cámara Federal de Casación Penal realizará el próximo 15 de octubre una audiencia clave para definir cómo se llevarán adelante los juicios por las causas Hotesur y Los Sauces, en las que está acusada la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Los jueces deberán resolver si los expedientes se juzgan en un único debate o si se mantiene la organización dispuesta por el Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5), que estableció fechas diferentes para cada proceso. La definición tendrá impacto en el próximo juicio oral que deberá afrontar la exmandataria, que será el tercero en su trayectoria judicial.

El fiscal general ante Casación, Mario Villar, impulsaría la realización de los debates de manera conjunta. La postura del Ministerio Público Fiscal se apoya en que ambas investigaciones describen presuntas maniobras relacionadas, desarrolladas en períodos superpuestos y con coincidencias entre imputados, sociedades, contratos y movimientos de dinero.

Desde la fiscalía advierten que la división podría fragmentar el análisis de los hechos investigados. También señalan que una sentencia dictada en uno de los expedientes antes que en el otro podría dar lugar a planteos de las defensas vinculados con la posibilidad de ser juzgados dos veces por hechos que consideran conexos.

En la misma línea, la Unidad de Información Financiera (UIF) prepara una presentación para insistir en la conveniencia de unificar los procesos. El organismo sostiene que Hotesur y Los Sauces comparten elementos de prueba y operaciones bajo investigación, por lo que su tratamiento separado podría multiplicar actuaciones y generar decisiones judiciales incompatibles sobre cuestiones comunes.

Como alternativa, la UIF propuso conservar un único juicio, pero organizarlo por etapas. De ese modo, podría comenzar la producción de prueba correspondiente a Los Sauces mientras se completan las medidas pendientes en el expediente Hotesur.

Por ahora, continúa vigente el calendario establecido por el TOF 5. El juicio por Los Sauces está previsto para el 23 de octubre de 2026, mientras que el debate por Hotesur tiene como fecha de inicio el 19 de marzo de 2027.

El tribunal fundamentó esa organización en el diferente estado de preparación de las causas. Según explicó, Los Sauces ya completó las medidas previas al juicio, mientras que Hotesur todavía tiene pendiente una pericia contable sobre documentación financiera, contratos y transferencias.

El TOF 5 sostuvo que la programación por separado no implica dejar sin efecto la unificación de las investigaciones, sino ordenar las etapas de acuerdo con la situación procesal de cada expediente. La audiencia de Casación será determinante para establecer si ese esquema se mantiene o si los dos juicios deberán desarrollarse de manera conjunta.