Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 10 OCT 2026 | 16º
X
Locales

El jardín de infantes “Bruno Volta” de la municipalidad fue distinguido en la Feria Nacional de Ciencias por su proyecto “Tramas del monte”

El establecimiento educativo municipal recibió una distinción en San Luis por una iniciativa que promueve el aprendizaje matemático a través de los telares santiagueños y las tradiciones culturales de la región.

Hoy 19:29

El jardín de infantes de la Municipalidad de la Capital N°18 “Bruno Volta” fue distinguido en la Feria Nacional de Ciencias y Tecnología que se desarrolló en la provincia de San Luis, donde participó con su proyecto “Tramas del Monte”.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El mismo, fue seleccionado previamente en la Feria provincial y luego siendo parte de la delegación santiagueña, participó de la máxima instancia, donde fue representado por la directora del establecimiento Stella Maris García y la docente María Cheein.

El proyecto fue desarrollado por alumnos de la sala de 4 años y por sus docentes, bajo la premisa de descubrir patrones y figuras en los telares santiagueños. El trabajo se dio inicio a partir de la observación de mantas y caminos de mesas elaborados por teleras santiagueñas, sin el uso de papel o soportes tecnológicos.

La iniciativa se concretó sobre la base de la alfabetización matemática inicial y la manipulación de lanas, la observación guiada y el uso de telares de cartón, comprobando con ello, la trama, las secuencias de color que responden a una expresión artística y a una estructura matemática.

TEMAS Municipalidad de la Capital
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. La preocupación de Arruabarrena por la lesión de Leandro Paredes: “Supongo que está descartado...”
  2. 2. River enfrenta a Estudiantes de Río Cuarto con la obligación de ganar para meterse en playoffs
  3. 3. Almagro le ganó a Chacarita un duelo clave por la permanencia y le dio vida a Güemes
  4. 4. Argentina avanza con Estados Unidos en un plan para reemplazar tecnología china en redes del Estado
  5. 5. La Banda ya cuenta con una ordenanza para crear el “Poncho Bandeño” como prenda oficial de la ciudad
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT