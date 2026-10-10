El Banco Central compró US$341 millones en octubre y aceleró la acumulación de reservas

En siete jornadas, la autoridad monetaria adquirió el 72% de los dólares que había comprado durante todo septiembre. El desafío será sostener las reservas frente a los vencimientos de deuda y las necesidades financieras del Tesoro.

Hoy 19:31

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) aceleró sus compras de divisas en octubre y sumó US$341 millones en apenas siete jornadas. El monto representa el 72% de los US$474 millones que había adquirido durante todo septiembre y marca un aumento en el ritmo de intervención en el mercado cambiario.

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Con estos números, el décimo mes del año muestra una mejora en la acumulación de dólares por parte de la autoridad monetaria. El promedio diario de compras pasó de US$22 millones en septiembre a US$49 millones en octubre, según los datos consignados en el informe.

La evolución de las reservas es uno de los puntos que sigue de cerca el equipo económico, en un contexto en el que el Gobierno busca fortalecer su posición financiera de cara al próximo año electoral y cumplir con los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Desde el mercado habían advertido sobre la importancia de sostener la acumulación de divisas, luego de que durante el tercer trimestre se observara una desaceleración de las compras. En un informe, la consultora Invertir en Bolsa (IEB) señaló que el BCRA necesita contar con reservas para atravesar el período electoral, cumplir las metas acordadas con el organismo internacional y afrontar sus propios vencimientos, entre ellos los correspondientes a los bonos Bopreal previstos para 2027.

A esa necesidad se suma el panorama financiero del Tesoro nacional. El programa oficial contemplaba la posibilidad de colocar deuda en dólares en el mercado local por US$5.000 millones durante 2027. Sin embargo, el aumento del riesgo país encarece el financiamiento y podría dificultar el acceso del Gobierno a ese tipo de emisiones en condiciones convenientes.

Si la Argentina no logra obtener los dólares necesarios mediante nuevas colocaciones de deuda, el Tesoro podría recurrir a las divisas acumuladas por el Banco Central para afrontar sus obligaciones. Ese escenario limitaría el efecto de las compras sobre las reservas netas disponibles para otros compromisos.

De hecho, durante este año, el BCRA le vendió al Tesoro la mitad de los dólares que había adquirido, de acuerdo con los datos mencionados en el informe. La dinámica refleja uno de los desafíos centrales de la política económica: acumular reservas en el mercado cambiario y, al mismo tiempo, disponer de divisas para atender los vencimientos de deuda.

La continuidad del ritmo de compras en los próximos meses será clave para evaluar la capacidad del organismo de fortalecer sus tenencias de dólares frente a las necesidades financieras del Estado y las condiciones de acceso al crédito internacional.