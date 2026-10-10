Las carreras Súper Pole fueron la gran atracción del GP3

La segunda jornada del GP3 tuvo como gran atractivo las carreras Súper Pole, competencias que se disputan a mitad de vueltas respecto de las finales y que entregan puntos importantes para la definición de los campeonatos. Hubo triunfos de Ariel Gabarini, Dino Gallo, Federico Narvaja y Tomás Galván.

Hoy 19:30

La actividad del sábado en el GP3 tuvo como protagonistas a las carreras Súper Pole, que ofrecieron distintos espectáculos en cada una de las divisionales. Estas competencias cuentan con la mitad de giros que las finales, pero otorgan una cantidad de puntos clave para la sumatoria general del campeonato.

En la GP3 Cup, el triunfo quedó en manos del cordobés Ariel Gabarini, quien dominó la carrera de principio a fin. Sin embargo, no tuvo una tarea sencilla, ya que Federico Márquez y Mariano Villalobos lo siguieron de cerca durante toda la competencia y buscaron hasta la bandera a cuadros quedarse con la victoria.

Dentro de la misma Súper Pole, pero en la divisional GP3 Cup Experto, el ganador fue el chileno Dino Gallo, quien dio un paso fundamental hacia el título 2026. Con este resultado quedó a las puertas de la consagración, ya que si gana la carrera del domingo o termina en el podio se consagrará campeón.

Por su parte, la Súper Pole de Sport Bike comenzó con una intensa disputa entre el bonaerense de Lomas de Zamora, Federico Narvaja, Diego Salinas y el catamarqueño Ignacio Lemos Becerro. Con el correr de las vueltas, Narvaja comenzó a imponer su ritmo, logró despegarse de sus perseguidores y finalmente se quedó con el triunfo por amplio margen.

La jornada también tuvo acción en la Súper Bike Promocional, que ofreció una entretenida lucha durante las primeras vueltas. Tomás Galván tomó el liderazgo, mientras Mateo Raca y Luis Di Vez intentaban mantenerse cerca. Sin embargo, el piloto santiagueño Tomás Galván, oriundo de Capital, encontró un par de vueltas rápidas, logró despegarse de sus rivales y cruzó la bandera a cuadros con una diferencia abrumadora de ocho segundos.