La crecida del río Uruguay mantiene en alerta a Entre Ríos y Corrientes: ya hay evacuados

El avance del agua obligó a evacuar a siete familias en Concordia y genera preocupación en varias localidades ribereñas. Los pronósticos anticipan nuevas subas, con riesgo de inundaciones y más operativos de asistencia durante los próximos días.

Hoy 21:49

La crecida del río Uruguay mantiene en alerta a distintas localidades de Entre Ríos y Corrientes, donde el avance del agua ya obligó a evacuar familias y activar dispositivos de emergencia. En Concordia, siete familias debieron dejar sus hogares, mientras que los organismos hidrológicos advierten que el nivel del cauce continuará en ascenso durante los próximos días.

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El operativo de asistencia en la ciudad entrerriana es coordinado por el Comité Operativo de Emergencias (COE). De acuerdo con la información difundida por la Municipalidad de Concordia, cuatro familias fueron trasladadas al centro de evacuados ubicado en el predio de la ex Bagley, mientras que las otras tres se alojaron en viviendas de familiares. En el centro permanecen 12 adultos y 10 menores.

La situación se mantiene bajo vigilancia por el pronóstico de nuevas precipitaciones en la cuenca y el volumen de agua que descarga la represa de Salto Grande. Las autoridades no descartan que sea necesario ampliar las medidas de asistencia si continúa el avance del río sobre las zonas más expuestas.

Cómo seguirá la crecida del río Uruguay en Concordia

Según el parte del área de Hidrología de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, difundido el sábado 10 de octubre, el nivel del río frente al puerto de Concordia no superaría los 11,90 metros hasta las 15 del domingo 11 de octubre. El informe también señaló que el nivel del embalse tendería a ubicarse en 32,30 metros, con caudales evacuados de entre 18.000 y 19.000 metros cúbicos por segundo.

Las mediciones difundidas durante la jornada ubicaron al río en torno a los 11,6 metros en Concordia, por encima de la cota de alerta de 11 metros y todavía por debajo del nivel de evacuación, establecido en 12,50 metros.

Sin embargo, el organismo advirtió que el río continuará creciendo aguas abajo de la represa durante los próximos días. El panorama dependerá, en buena medida, de las lluvias previstas para este sábado y de las precipitaciones que se registren durante la semana en distintos sectores de la cuenca.

En ese contexto, otros reportes periodísticos señalaron que el nivel podría acercarse a los 13 metros el lunes si se mantiene la tendencia ascendente. No obstante, la evolución deberá seguirse a través de los próximos partes hidrológicos, ya que las proyecciones pueden modificarse según el comportamiento del río y las condiciones meteorológicas.

Colón, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú, bajo vigilancia

La preocupación también se extiende a otras ciudades de Entre Ríos, donde las proyecciones anticipan niveles cercanos a las cotas de evacuación.

En Colón, el río registró una altura de 7,27 metros durante el sábado, por encima del nivel de alerta de 7,10 metros. La Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) estimó que podría alcanzar los 7,70 metros durante los próximos días, mientras que la cota de evacuación se encuentra fijada en 7,90 metros. El municipio mantiene identificadas a familias que podrían necesitar asistencia si el agua continúa avanzando.

Por su parte, en Concepción del Uruguay, el último registro citado fue de 5,56 metros, superior a la cota de alerta de 5,30 metros. La previsión de la CARU apunta a una posible altura de 6,15 metros, próxima al nivel de evacuación de 6,30 metros.

El escenario también requiere atención en Gualeguaychú. En la desembocadura del río homónimo, las proyecciones oficiales anticipan una altura de 3,20 metros, por encima de la cota de evacuación, establecida en 3,10 metros. En el puerto de la ciudad, las mediciones también reflejaron una importante suba durante la jornada del viernes.

En la costa uruguaya, Paysandú podría alcanzar los 6,75 metros, una marca cercana a su nivel de evacuación de 6,89 metros. En cambio, para Fray Bentos se proyectó una altura de 3,20 metros, por debajo de su cota de alerta de 3,90 metros.

La creciente también afecta a localidades de Corrientes

En Corrientes, uno de los puntos más comprometidos es Paso de los Libres, donde el río Uruguay alcanzó los 9,18 metros, por encima de la cota de evacuación de 8,50 metros. De acuerdo con reportes periodísticos, unas 25 personas fueron asistidas tras abandonar sus hogares.

La situación también genera preocupación en Alvear, donde el río llegó a los 10 metros y las autoridades dispusieron el cierre del puerto y la suspensión del cruce internacional hacia Brasil por razones de seguridad.

Además, otras localidades correntinas, como La Cruz, Yapeyú y Bonpland, permanecen bajo vigilancia por superar los niveles de alerta. La creciente también motivó restricciones en servicios de navegación y cruces fronterizos en distintos puntos de la región.

Piden seguir las recomendaciones oficiales

Ante la continuidad de la creciente, las autoridades recomendaron a la población evitar el tránsito por sectores inundados, respetar los cortes y la señalización preventiva, mantener despejados los desagües y no arrojar residuos en alcantarillas, arroyos o cunetas.

En Concordia, el municipio recordó que permanece habilitada la línea gratuita 105 para solicitar asistencia ante situaciones vinculadas con la crecida.

Los organismos que monitorean el río Uruguay insistieron en la importancia de consultar los canales oficiales y prestar atención a las actualizaciones hidrológicas. Las lluvias previstas en toda la cuenca serán determinantes para establecer hasta dónde puede llegar el avance del agua y si será necesario ampliar los operativos de evacuación en las ciudades ribereñas.