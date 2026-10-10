El pedido de Alpine a Colapinto tras una complicada clasificación en Singapur

El piloto argentino tuvo un sábado complicado: abandonó en la Sprint y luego quedó 16° en la clasificación. Ante el difícil momento, Alpine salió a bancarlo en redes sociales con un mensaje de cara a la carrera principal.

Hoy 19:58

El fin de semana de Franco Colapinto en el Gran Premio de Singapur sumó otro capítulo complicado. Después de abandonar la carrera Sprint por un problema en el sistema de almacenamiento de energía de su monoplaza, el argentino tampoco pudo encontrar el rendimiento esperado en la clasificación y terminó 16°, lejos de los puestos que buscaba.

Ante este panorama, Alpine decidió respaldar al piloto argentino a través de sus redes sociales. La escudería publicó una imagen de Colapinto de espaldas, con la cabeza gacha, y la acompañó con un mensaje de aliento de cara a la carrera principal: “Mantené la cabeza en alto, @FranColapinto. Habrá muchas más oportunidades mañana”.

El mensaje llegó después de una jornada en la que los problemas mecánicos y las dificultades para encontrar un buen balance complicaron el rendimiento de Colapinto en Marina Bay, uno de los circuitos más exigentes del calendario de la Fórmula 1.

El propio piloto argentino dejó en claro su frustración después de la clasificación y fue contundente al analizar el comportamiento de su auto: “De los peores balances que tuve en mucho tiempo”, reconoció Colapinto, disconforme con las sensaciones que le transmitió el monoplaza durante la sesión.

Ahora, el argentino deberá dejar atrás un sábado para el olvido y concentrarse en la carrera del domingo. Colapinto largará desde el 16° lugar y buscará avanzar posiciones para cerrar el fin de semana con un resultado positivo y sumar puntos importantes para Alpine.