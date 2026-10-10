Fórmula 1: a qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Singapur y cómo verlo en Argentina

El piloto argentino de Alpine partirá desde el 15° puesto en el circuito callejero de Marina Bay.
Franco Colapinto afrontará este domingo el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 con el objetivo de recuperarse de un sábado complicado. El piloto de Alpine largará desde el 15° puesto en el circuito callejero de Marina Bay, luego de quedar eliminado en la Q2 y avanzar una posición por la penalización de George Russell.
La carrera principal está programada para las 9 de la mañana de Argentina y se podrá seguir en vivo por Disney+ Premium, la plataforma oficial de la categoría.
El argentino había mostrado buenas sensaciones durante la Q1, cuando registró un tiempo de 1:33.782 en su primer intento y luego mejoró hasta 1:33.261, resultado que le permitió avanzar a la segunda tanda clasificatoria.
Sin embargo, en la Q2 no pudo mantener ese rendimiento. Su mejor registro fue de 1:33.866 y quedó fuera de los diez primeros. Además, estuvo cerca de rozar uno de los muros del exigente trazado urbano. Finalmente, terminó 16° en la clasificación, aunque la sanción a Russell le permitió avanzar un lugar en la grilla.
El sábado también había comenzado con complicaciones para el piloto argentino. En la carrera Sprint, Colapinto largó desde el 11° puesto y buscaba acercarse a la zona de puntos, pero debió abandonar cuando su monoplaza se detuvo durante un período de neutralización.
Desde Alpine informaron que habían perdido los datos y la comunicación con el vehículo, por lo que debían recuperar el auto para determinar el origen del problema.
La Sprint terminó con el triunfo de Max Verstappen, seguido por Lewis Hamilton y Charles Leclerc. La competencia también tuvo un momento de tensión por el choque entre los pilotos de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri.
En la clasificación para la carrera principal, Max Verstappen se quedó con la pole position con un tiempo de 1:31.373. Detrás del neerlandés partirán Charles Leclerc y Lewis Hamilton, mientras que Kimi Antonelli y Lando Norris completarán los primeros cinco lugares.
Por su parte, Pierre Gasly, compañero de Colapinto en Alpine, consiguió una destacada séptima posición y buscará sumar puntos importantes para la escudería francesa.
Para el argentino, el desafío será avanzar desde el 15° lugar en un circuito donde los sobrepasos suelen ser complicados. La largada, la estrategia de neumáticos y una eventual salida del auto de seguridad pueden resultar determinantes para sus aspiraciones.
Después de un sábado con problemas mecánicos y una clasificación irregular, Colapinto buscará cerrar el Gran Premio de Singapur con una buena actuación y recuperar terreno en la Fórmula 1.
Horario del GP de Singapur en Argentina: domingo, 9:00.
Dónde ver la carrera: Disney+ Premium