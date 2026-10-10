Fórmula 1: a qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Singapur y cómo verlo en Argentina

El piloto argentino de Alpine partirá desde el 15° puesto en el circuito callejero de Marina Bay.

Hoy 22:27

Franco Colapinto afrontará este domingo el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 con el objetivo de recuperarse de un sábado complicado. El piloto de Alpine largará desde el 15° puesto en el circuito callejero de Marina Bay, luego de quedar eliminado en la Q2 y avanzar una posición por la penalización de George Russell.

La carrera principal está programada para las 9 de la mañana de Argentina y se podrá seguir en vivo por Disney+ Premium, la plataforma oficial de la categoría.

Una clasificación difícil para Colapinto en Singapur

El argentino había mostrado buenas sensaciones durante la Q1, cuando registró un tiempo de 1:33.782 en su primer intento y luego mejoró hasta 1:33.261, resultado que le permitió avanzar a la segunda tanda clasificatoria.

Sin embargo, en la Q2 no pudo mantener ese rendimiento. Su mejor registro fue de 1:33.866 y quedó fuera de los diez primeros. Además, estuvo cerca de rozar uno de los muros del exigente trazado urbano. Finalmente, terminó 16° en la clasificación, aunque la sanción a Russell le permitió avanzar un lugar en la grilla.

Colapinto abandonó en la Sprint

El sábado también había comenzado con complicaciones para el piloto argentino. En la carrera Sprint, Colapinto largó desde el 11° puesto y buscaba acercarse a la zona de puntos, pero debió abandonar cuando su monoplaza se detuvo durante un período de neutralización.

Desde Alpine informaron que habían perdido los datos y la comunicación con el vehículo, por lo que debían recuperar el auto para determinar el origen del problema.

La Sprint terminó con el triunfo de Max Verstappen, seguido por Lewis Hamilton y Charles Leclerc. La competencia también tuvo un momento de tensión por el choque entre los pilotos de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri.

Verstappen consiguió la pole y Gasly largará séptimo

En la clasificación para la carrera principal, Max Verstappen se quedó con la pole position con un tiempo de 1:31.373. Detrás del neerlandés partirán Charles Leclerc y Lewis Hamilton, mientras que Kimi Antonelli y Lando Norris completarán los primeros cinco lugares.

Por su parte, Pierre Gasly, compañero de Colapinto en Alpine, consiguió una destacada séptima posición y buscará sumar puntos importantes para la escudería francesa.

Para el argentino, el desafío será avanzar desde el 15° lugar en un circuito donde los sobrepasos suelen ser complicados. La largada, la estrategia de neumáticos y una eventual salida del auto de seguridad pueden resultar determinantes para sus aspiraciones.

Después de un sábado con problemas mecánicos y una clasificación irregular, Colapinto buscará cerrar el Gran Premio de Singapur con una buena actuación y recuperar terreno en la Fórmula 1.

Horario del GP de Singapur en Argentina: domingo, 9:00.

Dónde ver la carrera: Disney+ Premium