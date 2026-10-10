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EN VIVO I Güemes se juega la permanencia ante Patronato en Paraná: está obligado a ganar para evitar el descenso

El Gaucho visitará este domingo desde las 16 al conjunto entrerriano por la fecha 33 de la Primera Nacional. Tras la derrota de Chacarita, el equipo santiagueño mantiene viva la esperanza, pero una caída o un empate lo condenará al Federal A.

Hoy 16:22

Güemes afrontará este domingo uno de los partidos más importantes de su historia reciente. Desde las 16, el equipo dirigido por Mario Gómez visitará a Patronato en el estadio Presbítero Bartolomé Grella de Paraná, por la fecha 33 de la Primera Nacional, en un duelo que puede definir su futuro en la categoría.

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