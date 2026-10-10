Güemes perdió ante Patronato en Paraná y descendió al Federal A

El Gaucho sentenció su descenso en la derrota por 2 a 0 en Paraná por la fecha 33 de la Primera Nacional. Acumula 17 sin ganar con 13 derrotas y 4 empates.

Hoy 19:58

Güemes no pudo cumplir el objetivo de mantener la categoría y descendió al Federal A. El equipo santiagueño perdió 2-0 ante Patronato en Paraná, en un duelo clave por la permanencia, y quedó condenado a jugar la próxima temporada en la tercera categoría del fútbol argentino. Además, alcanzó los 17 partidos consecutivos sin ganar, una racha que refleja el difícil momento que atraviesa el Gaucho.

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El conjunto dirigido por Mario Gómez tuvo una primera parte complicada. Patronato tomó la iniciativa y generó situaciones de peligro, mientras que el arquero Finochietto respondió con intervenciones importantes para sostener a su equipo. Del otro lado, Güemes no logró rematar al arco durante los primeros 45 minutos y volvió a mostrar dificultades para generar juego ofensivo.

En el complemento, el Gaucho intentó adelantarse y buscar una victoria que le permitiera sostener sus últimas esperanzas de permanencia. Sin embargo, el conjunto entrerriano encontró la ventaja a los 20 minutos, cuando Rivero aprovechó un rebote después de una jugada que nació de un tiro de esquina y marcó el 1-0.

A los 34 minutos del segundo tiempo, Gonzalo Salega volvió a golpear para Patronato y estableció el 2-0 definitivo. El segundo tanto terminó de sentenciar el encuentro y confirmó el descenso de Güemes, que no pudo reaccionar ante la ventaja del local.

De esta manera, el equipo santiagueño jugará la próxima temporada en el Federal A y deberá completar las tres fechas restantes de la Primera Nacional. En la próxima jornada, Güemes recibirá a Almagro, en el primero de sus últimos compromisos antes de despedirse de la categoría.