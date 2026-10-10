Güemes se juega la permanencia ante Patronato en Paraná: está obligado a ganar para evitar el descenso

El Gaucho visitará este domingo desde las 16 al conjunto entrerriano por la fecha 33 de la Primera Nacional. Tras la derrota de Chacarita, el equipo santiagueño mantiene viva la esperanza, pero una caída o un empate lo condenará al Federal A.

Hoy 06:11

Güemes afrontará este domingo uno de los partidos más importantes de su historia reciente. Desde las 16, el equipo dirigido por Mario Gómez visitará a Patronato en el estadio Presbítero Bartolomé Grella de Paraná, por la fecha 33 de la Primera Nacional, en un duelo que puede definir su futuro en la categoría.

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El conjunto santiagueño llega con la soga al cuello, pero todavía conserva una última esperanza. La derrota de Chacarita por 2-1 ante Almagro, registrada este sábado, le permitió mantenerse con posibilidades matemáticas de evitar el descenso. Sin embargo, el margen de error es inexistente: deberá ganar obligatoriamente para seguir con vida.

El Gaucho ocupa el último lugar de la Zona B con apenas 23 puntos, producto de cinco victorias, ocho empates y 19 derrotas. Por encima aparecen Chacarita, con 33 unidades, y Patronato, con 34, dos rivales directos en la pelea por la permanencia.

La caída del Funebrero representó un alivio para los santiagueños, que ahora dependen de conseguir los tres puntos en territorio entrerriano. Si Güemes gana, alcanzará las 26 unidades y reducirá a siete puntos la diferencia con Chacarita, cuando todavía quedarán nueve en disputa.

En cambio, un empate o una derrota ante Patronato significará el descenso matemático al Torneo Federal A, poniendo fin a su participación en la segunda categoría del fútbol argentino.

El presente deportivo tampoco acompaña al equipo de Mario Gómez, que viene de caer por 1-0 frente a Colegiales en el estadio Arturo Jiya Miranda, resultado que profundizó una campaña marcada por las dificultades y la falta de resultados positivos.

Del otro lado estará Patronato, que también necesita sumar para alejarse definitivamente de la zona comprometida. El conjunto entrerriano buscará aprovechar su localía para dar un paso importante hacia la permanencia.

El encuentro tendrá como árbitro principal a Federico Benítez, quien estará acompañado por José Castelli y Matías Bianchi como asistentes, mientras que Franco Rioja será el cuarto árbitro.

En caso de conseguir una victoria, Güemes extenderá su lucha por la permanencia a las últimas tres fechas, en las que deberá recibir a Almagro, visitar a Deportivo Maipú y cerrar el campeonato como local frente a Temperley.

La misión es extremadamente complicada, pero la ilusión todavía está encendida. Güemes tendrá este domingo 90 minutos decisivos en Paraná para evitar el descenso y mantener vivo el sueño de continuar en la Primera Nacional