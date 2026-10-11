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Otra falla en el Alpine le impidió a Franco Colapinto terminar el Gran Premio de Singapur

Antes de cumplirse la mitad de carrera, el argentino debió abandonar por un inconveniente técnico en el A526. Verstappen se quedó con el triunfo.

Hoy 10:49

Franco Colapinto, piloto argentino de Alpine, abandonó en el GP de Singapur de la Fórmula 1. Es la segunda vez en la temporada en la que no termina una carrera: la anterior fue en Azerbaiyán, cuando chocó con su compañero Pierre Gasly.

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El pilarense, quien había largado 15°, marchaba 14° hasta la vuelta 31, cuando su monoplaza sufrió complicaciones. El auto directamente se quedó parado y tuvo que abandonar.

"Algo anda mal ahí. Apagá el auto. Perdón por eso, amigo", expresó Stuart Barlow, su ingeniero de pista, en diálogo con el piloto argentino en radio.

Franco Colapinto ya había sufrido con su vehículo a lo largo del fin de semana: el sábado abandonó en la Sprintpor "un problema en el sistema de almacenamiento de energía", en el cuarto giro, mientras la carrera estaba bajo Safety Car.

Otro piloto sudamericano abandonó también abandonó en Singapur. Gabriel Bortoleto (Audi) tuvo problemas con la caja de cambios y se retiró de la carrera en la octava vuelta. A ellos se sumó Lance Stroll (Aston Martin) en la 40°.

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