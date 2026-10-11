El Gobierno prepara una megasesión en Diputados para el 21 de octubre y busca frenar a la oposición

La Libertad Avanza convocó a debatir una amplia agenda legislativa que incluye la emergencia en discapacidad y proyectos vinculados con la soberanía nacional. La estrategia busca sumar el respaldo de bloques dialoguistas y evitar que prospere una sesión opositora prevista para el jueves 15.

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El oficialismo prepara una ambiciosa estrategia parlamentaria en la Cámara de Diputados, con una megasesión convocada para el próximo 21 de octubre, en la que buscará avanzar con una extensa agenda de proyectos y contener una nueva ofensiva de la oposición contra el Gobierno de Javier Milei.

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La convocatoria de La Libertad Avanza (LLA) contempla el tratamiento de iniciativas vinculadas con la prórroga de la emergencia en discapacidad, la defensa de la soberanía nacional, la inviolabilidad de la propiedad privada y el vandalismo rural, entre otros temas. Con esta jugada, el oficialismo pretende sumar apoyos de los bloques dialoguistas y evitar que los sectores críticos logren reunir el quórum necesario para sesionar este jueves 15.

La estrategia también apunta a recuperar la iniciativa política en el Congreso y conseguir los acuerdos necesarios para avanzar con otros objetivos centrales de la Casa Rosada, como la suspensión de las PASO y el tratamiento del Presupuesto 2027.

La emergencia en discapacidad, uno de los temas centrales

La prórroga de la emergencia en discapacidad aparece como uno de los puntos más sensibles de la agenda legislativa. El oficialismo busca incorporar el tema a la sesión del 21 de octubre, en medio de los reclamos de distintos sectores y de las exigencias de legisladores aliados para precisar cómo se financiarán y actualizarán las prestaciones.

Entre quienes plantean reparos se encuentra el diputado misionero Oscar Herrera Ahuad, de Argentina Federal, quien reclama mayor claridad sobre las partidas presupuestarias previstas y la posibilidad de que se actualicen trimestralmente. También pide precisiones sobre el mecanismo de actualización de las prestaciones, con periodicidad mensual y de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Las dudas persisten luego de que el proyecto de Presupuesto 2027 incorporara modificaciones que generaron cuestionamientos por sus posibles efectos sobre disposiciones vinculadas con la discapacidad. Por el momento, no está definido si el Poder Ejecutivo aceptará modificar ese apartado.

El debate también se desarrolla en un contexto de presión social y política. A los reclamos de las organizaciones vinculadas con la discapacidad se sumaron las críticas de representantes de la Iglesia, mientras que el oficialismo necesita asegurar el acompañamiento de sus aliados para sostener su iniciativa.

El oficialismo busca sumar apoyos para su agenda

Otro de los asuntos que busca impulsar el Gobierno está relacionado con la legislación sobre tierras rurales y la adquisición de propiedades por parte de extranjeros. Tras la reciente resolución de la Corte Suprema de Justicia, que restableció transitoriamente los límites a esas operaciones, el oficialismo pretende avanzar con una propuesta que establezca un marco jurídico para regularlas.

La iniciativa contempla derogar el artículo 154 del DNU 70/23, actualmente suspendido de manera provisoria, e introducir modificaciones a la ley de tierras. Según la estrategia que analizan en el oficialismo, los cambios no alterarían los límites vigentes para la titularidad extranjera.

La intención es obtener dictamen en comisión y llevar el proyecto al recinto el 21 de octubre, aunque todavía resta conocer si La Libertad Avanza aceptará las modificaciones reclamadas por la oposición y algunos de sus propios aliados.

En paralelo, las comisiones retomarán esta semana el tratamiento de la iniciativa sobre defensa de la soberanía nacional, que recibió cuestionamientos durante su debate anterior.

La oposición prepara una sesión para este jueves

Mientras el oficialismo apuesta a una convocatoria más amplia para el 21 de octubre, distintos bloques opositores intentarán reunir quórum este jueves 15 para llevar sus reclamos al recinto. Entre los sectores que impulsan esa estrategia se encuentran Unión por la Patria, parte de Provincias Unidas, la Coalición Cívica, Encuentro Federal, la izquierda y algunos bloques provinciales.

En La Libertad Avanza confían en que la sesión opositora no consiga el número de diputados necesario para comenzar el debate. Sin embargo, la jornada estará atravesada por otra convocatoria relevante: una nueva marcha universitaria en reclamo de mayor financiamiento, que tendrá como escenario los alrededores del Congreso.

De esta manera, el oficialismo buscará utilizar la sesión del 21 de octubre para ordenar su agenda legislativa, acercar posiciones con los bloques dialoguistas y reducir el margen de maniobra de la oposición en una semana que promete una intensa disputa política en el Parlamento.