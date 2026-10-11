Vecinos de San Antonio de los Cobres organizan persecuciones a ladrones

La creciente inseguridad en San Antonio de los Cobres ha llevado a los vecinos a organizar persecuciones contra ladrones tras sufrir robos y episodios violentos.

Hoy 01:26

La inseguridad en San Antonio de los Cobres ha alcanzado niveles alarmantes, provocando que los vecinos tomen medidas drásticas para proteger sus propiedades. Según reportes, una serie de robos y actos violentos han encendido la preocupación en la comunidad, llevando a algunos afectados a organizar persecuciones a ladrones por su cuenta.

Recientemente, un incidente ocurrido cerca de la medianoche del miércoles evidenció esta situación. Una familia reportó el robo de una motocicleta esencial para su trabajo, lo que motivó a la víctima a convocar a familiares y salir a buscar el vehículo sustraído. La búsqueda se extendió por varias horas, culminando con la recuperación de la moto y la detención de dos sospechosos por parte de los damnificados.

Los vecinos, que intentaron solicitar asistencia policial durante la persecución, relataron que uno de los sospechosos fue interceptado mientras conducía la motocicleta robada, mientras que otro logró escapar inicialmente, aunque posteriormente fue alcanzado. Es importante destacar el riesgo que enfrentaron los vecinos al salir tras los sospechosos, ya que no sabían si estaban armados.

La preocupación de la comunidad se intensificó después de que, según los testimonios, los dos sospechosos recuperaran la libertad pocas horas después de su detención. Este incidente se suma a una serie de otros hechos delictivos denunciados en la localidad, generando un ambiente de inseguridad creciente.

Entre los casos que alarman a los habitantes de San Antonio de los Cobres se encuentran el asalto a un hombre que fue apuñalado dentro de su vivienda y el robo de ahorros a una mujer. Además, se reportó el asalto a una familia cuyo hijo menor fue golpeado y despojado de sus pertenencias.

Los vecinos expresan especial preocupación por los incidentes en los que, según sus relatos, los delincuentes ingresan a viviendas o comercios sin ocultar sus rostros. Este clima de inseguridad afecta también a las familias con niños en edad escolar, quienes han manifestado inquietud durante los horarios de entrada y salida de los establecimientos educativos.

Ante esta situación, los vecinos han realizado varias reuniones y, el pasado viernes, organizaron una marcha donde plantearon una serie de solicitudes destinadas a mejorar la prevención del delito. Entre sus demandas se incluyen la instalación de cámaras de vigilancia conectadas al Sistema de Emergencias 911, mejoras en la iluminación pública y la creación de una fiscalía en San Antonio de los Cobres.