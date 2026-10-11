Milagro de vida tras un accidente vial en Alto Comedero

Karina Urzagaste, víctima de un accidente de tránsito en Alto Comedero, continúa luchando por su vida tras ser atropellada por un conductor que se dio a la fuga, según declaraciones de su hermana Alejandra Urzagaste.

Hoy 02:23

El reciente accidente de tránsito ocurrido en Alto Comedero ha dejado a la comunidad conmocionada, especialmente a la familia de Karina Urzagaste, quien se encuentra en estado crítico tras ser atropellada por un automovilista que se dio a la fuga. En una entrevista exclusiva, su hermana, Alejandra Urzagaste, expresó: 'Si mi hermana está viva es un milagro de Dios'. Este incidente tuvo lugar el sábado 3 de octubre en la avenida Intersindical, un área que, a pesar de estar asfaltada, presenta deficiencias en la iluminación.

Karina, de 48 años, y su sobrina, Leila Poniatowsky, de 27, circulaban en una moto cuando fueron impactadas por un vehículo que cambió de carril sin previo aviso. Alejandra relató que las dos se habían reunido para regresar juntas a casa después de una larga jornada laboral. 'Mi hermana trabajó todo el día y salió a las 11 de la noche', comentó, describiendo cómo el incidente ocurrió en el trayecto habitual hacia su hogar.

El impacto fue devastador, resultando en múltiples lesiones para Karina, quien sufrió fracturas en la cadera y otras contusiones. La joven Leila fue dada de alta tras recibir tratamiento por heridas en la pierna derecha. 'Toda la cadera la tiene fracturada. La reconstrucción completa le tienen que hacer', agregó Alejandra, mientras su hermana estaba siendo operada en el hospital 'Pablo Soria'.

La secuencia de eventos que llevó al accidente fue descrita por Alejandra, quien destacó que Karina intentó evitar el choque al ver el auto acercándose rápidamente. 'Ella me dijo 'yo volanteé' y las impactó del lado derecho', detalló. La situación se tornó aún más angustiante cuando Karina quedó atrapada en el capot del vehículo del conductor fugado, quien ignoró sus súplicas para detenerse.

Karina estuvo sobre el capot del automóvil durante aproximadamente 200 metros antes de lograr deslizarse hacia un costado, lo que la llevó a una situación de gran riesgo. Testigos del accidente, incluidos otros conductores en la zona, brindaron asistencia a Leila, quien se encontraba consciente pero incapacitada por las lesiones. 'Ella intenta pararse para buscar a su mamá, decía 'mi mamá, mi mamá'', relató Alejandra.

La Brigada de Investigaciones está trabajando arduamente para identificar al automovilista responsable del accidente, analizando imágenes de cámaras de seguridad en áreas cercanas. Mientras tanto, la comunidad de Alto Comedero ha mostrado su apoyo a la familia Urzagaste a través de redes sociales, solicitando testigos y colaboraciones para ayudar con los gastos médicos.

A medida que Karina continúa su lucha por la recuperación, su familia espera que se haga justicia. Alejandra expresó su frustración por la situación del conductor que se dio a la fuga: 'Que recapacite porque les arruinó la vida a dos mujeres'. La comunidad se une en oraciones y esperanzas para la recuperación de Karina Urzagaste, quien sigue siendo un símbolo de fortaleza en medio de la adversidad.