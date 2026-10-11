“En esta vida ningún desafío te queda grande”: el amoroso mensaje de Pedro Rosemblat a Lali Espósito

La famosa argentina cumplió 35 años y su pareja la sorprendió con una dedicatoria especial.

Hoy 04:44

Lali Espósito celebró el sábado sus 35 años y recibió numerosas muestras de cariño de sus fanáticos y seres queridos. La artista pasa su cumpleaños en Río de Janeiro, Brasil, donde también cumple con distintos compromisos laborales.

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Como era de esperarse, las redes sociales se llenaron de saludos para la cantante. Tanto en Instagram como en X, sus seguidores le expresaron su admiración y afecto, aunque uno de los mensajes más especiales llegó de parte de Pedro Rosemblat, su futuro esposo.

El periodista recurrió a su cuenta de Instagram para homenajear a su pareja con unas sentidas palabras en el día de su cumpleaños. "Porque en esta vida ningún desafío te queda grande. Feliz cumpleaños mi amor", escribió junto a una fotografía de la artista.

En la imagen, Lali aparece con un look informal, vestida de negro y con una gorra del mismo color, mientras sostiene un parlante. La postal refleja una escena espontánea y cotidiana, alejada de las producciones habituales de la cantante.

Además, Pedro eligió la canción “Viva el Sol”, de Jairo, para musicalizar la publicación y completar el romántico saludo dedicado a la artista en una fecha muy especial para ambos.

Por su parte, Lali también recurrió a sus redes sociales para compartir la felicidad que le genera cumplir un nuevo año de vida. La cantante publicó imágenes del look que eligió para celebrar sus 35 años y, mediante su canal de difusión, les hizo llegar un mensaje a sus seguidores para agradecerles por el amor y los saludos que recibió en una fecha tan especial.

"Gracias por el cariño virtual", escribió en su cuenta de Instagram la cantante, agradecida por los saludos recibidos.