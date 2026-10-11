Conmoción en España por el asesinato de un cirujano plástico: fue ultimado por un sicario de 18 años

Alexander Aslani tenía 57 años y estaba atendiendo en su consultorio cuando lo ejecutaron a tiros en la cabeza. La Policía detuvo a un joven sueco de 18 años, que habría viajado a España para cometer el homicidio y tenía previsto regresar a su país poco después.

Hoy 05:15

Alexander Aslani, un cirujano plástico alemán muy reconocido por atender a múltiples personalidades del ambiente artístico y de la TV fue asesinado a tiros mientras atendía en su consultorio en Marbella.

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Ocurrió el miércoles pasado. A las pocas horas, la policía española detuvo a un joven sueco de 18 años y crece la hipótesis de que fue contratado por un paciente para asesinar al profesional. Ahora, el foco está puesto en quién podría haber contratado el trabajo del sicario.

Aslani, de vasta trayectoria en la cirugía estética fue fundador de la clínica Cirumed, ubicada en la coqueta zona de Río Real, en la ciudad española. Y era un profesional muy reconocido: su perfil de Instagram reunía a más de 200.000 seguidores.

Según pudieron reconstruir los investigadores, el homicidio se produjo dentro del consultorio de Aslani, luego de que un hombre vestido de negro, con casco y capucha, llegara en moto al centro médico e irrumpiera sin siquiera anunciarse. Esa secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad, alrededor de las 18 del miércoles.

Ingresó directamente al consultorio del especialista y le disparó varias veces en la cabeza a muy corta distancia.

Los videos de la clínica muestran que tras ejecutar el profesional, el homicida salió del edificio y escapó en su moto por un camino poco transitado. No tomó ninguna de las arterias principales de Marbella.

Tras la impactante secuencia, los testigos fueron los que avisaron a la Policía de lo que había ocurrido allí. Y, aunque los servicios de emergencia encontraron a Aslani todavía vivo, no lograron estabilizarlo y murió minutos más tarde.

La principal hipótesis y las pistas que siguen los investigadores

El jueves, y a menos de 24 horas de haberse perpetrado el homicidio del cirujano plástico alemán, la Policía detuvo a un joven sueco de 18 años, que habría viajado a España para cometer el homicidio y tenía previsto regresar a su país poco después, según publicó Hola. El joven sueco está apuntado como el sicario y deberá declarar ante la Justicia española.

El joven fue localizado en un departamento turístico en la zona de Benalmádena, a unos 35 kilómetros de Marbella, donde estaba alojado. Y, al momento del arresto estaba preparando su fuga, según informó la Agencia EFE.

Ahora el foco está puesto en quién podría haber contratado los servicios del sueco para ultimar a Aslani. Y las primeras investigaciones apuntan a un posible conflicto entre el profesional y alguno de sus pacientes donde haya habido o no una intervención estética.

Hay versiones varias. Algunos medios apuntan a que el cirujano había recibido quejas relacionadas con su trabajo profesional. Se especula con un paciente colombiano, que murió tras recibir una operación del cirujano. Y ese paciente podría tener vínculos con el narcotráfico, según reportan desde España.

Apuntan a que la familia en cuestión, culpaba directamente al profesional por el trágico desenlace, según informó El Mundo.

Hay otra paciente, a la que el doctor le devolvió el dinero de la cirugía porque no la quiso operar por considerarla que no estaba en condiciones por sus condiciones psicológicas. Otra paciente también quedó disconforme con la cirugía realizada y su pareja fue hasta la clínica y amenazó al profesional médico.

Por ahora, hay varias puntas investigativas abiertas y la Policía aguarda por la declaración del joven detenido para esclarecer el autor intelectual del homicidio.