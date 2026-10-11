Violencia sin fin: muertos y heridos por un ataque hutí al aeropuerto de Riad en Arabia Saudita

Las autoridades confirmaron que los sobrevivientes tienen “lesiones graves”. Suspendieron toda la actividad en la zona y hay preocupación por la situación.

Hoy 05:49

Los terroristas hutíes de Yemen atacaron el sábado con misiles el aeropuerto de Riad, capital de Arabia Saudita. El ataque dejó al menos 12 muertos y 309 heridos, según el balance del gobierno local.

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"El Aeropuerto Internacional Rey Khalid en Riad sufrió un ataque esta tarde (...) en el contexto de los continuos y flagrantes ataques dirigidos contra las instalaciones de aviación civil en el reino", dijo la Autoridad General de Aviación en un primer comunicado, en el que señaló que "se han suspendido temporalmente las operaciones operativas en el aeropuerto".

La autoridad oficial saudí no dio detalles sobre las heridas o los daños en el aeropuerto, si bien aseguró que la suspensión temporal de las operaciones continuará "hasta que concluya la evaluación de los daños y se verifique la seguridad de las instalaciones, en coordinación con las autoridades competentes".

Combatientes hutíes.

Varios testigos indicaron que el aeropuerto de la capital saudita estaba siendo evacuado, y uno de ellos contó que escuchó una explosión cuando aguardaba para embarcar en un vuelo.

Horas más tarde, las autoridades saudíes confirmaron que 12 personas murieron, entre ellas 4 saudíes y un estadounidense, y otras 309 resultaron heridas, algunas de ellas graves.

El resto de las víctimas fatales son residentes: dos de nacionalidad bangladesí, un egipcio, un jordano, un sirio, un palestino y un sudanés.

Vuelos suspendidos, sin fecha de reactivación

Un funcionario dijo que el tráfico aéreo al aeropuerto había sido suspendido. Ambos hablaron a condición de guardar el anonimato porque no están autorizados a declarar a los medios.

Los vuelos que tenían como destino a Riad estaban desviándose a otros lugares, informó el rastreador Flightradar24, casi cuatro horas después del aterrizaje del último vuelo, ocurrido a las 14.05 hora local.

El aeropuerto emitió un breve aviso en el que les indicó a los pasajeros que consulten con las aerolíneas para confirmar el estado de sus vuelos antes de dirigirse a la estación aérea. Al menos 225 vuelos en el aeropuerto han sido cancelados durante las últimas 24 horas, según el sitio de seguimiento de vuelos FlightAware.

El Aeropuerto Internacional Rey Khalid ha sido blanco de ataques varias veces en la semana, luego de que una coalición encabezada por los saudíes lanzó una ofensiva militar de gran envergadura contra los rebeldes hutíes -respaldados por Irán- en el vecino Yemen. Los hutíes se atribuyeron la autoría de los ataques anteriores.

En este sentido el jueves tres personas, incluyendo un piloto, murieron en ataques reivindicados por estos combatientes proiraníes en esa misma terminal aérea. Y el jueves fue asesinado un ciudadano sudanés.

Las hostilidades entre estos extremistas proiraníes y Arabia Saudita, que respalda al gobierno yemení, se han intensificado en las últimas semanas.