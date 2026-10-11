El Universo de Monstriña espera a los niños en el CCB

El Centro Cultural del Bicentenario (CCB) dictará este martes 13 y el jueves 15 de octubre, el taller de arte "El Universo de Monstriña", destinado a niños de 5 a 11 años, en el horario de 19:00 a 20:30 hs, en forma gratuita.

Hoy 07:28

A través de un recorrido por la exposición ubicada en el Salón de Grandes Exposiciones, los participantes podrán acercarse a un universo habitado por criaturas imaginarias, personajes fantásticos y formas sorprendentes, descubriendo distintas maneras de representar y crear seres fuera de lo cotidiano.

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La propuesta busca despertar la imaginación y la curiosidad de los más pequeños, invitándolos a observar, explorar y dejar volar su creatividad a partir del particular mundo de los monstruos.

Una experiencia para mirar con otros ojos, descubrir nuevas posibilidades y sumergirse en un universo donde cada monstruo puede ser tan único como la imaginación de quien lo crea.



Las inscripciones se realizan en el Centro Cultural del Bicentenario (CCB), días hábiles, de 9 a 13 hs., telefónicamente al 422-3763 interno 249 (Área de Educación).