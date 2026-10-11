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EN VIVO I San Lorenzo busca cortar su mala racha en el Clausura ante Deportivo Riestra

El Ciclón recibirá al Malevo este domingo desde las 14.45 en el Nuevo Gasómetro, por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026. Ambos necesitan sumar de a tres para acercarse a los puestos de clasificación.

Hoy 15:30
San Lorenzo Riestra

San Lorenzo y Deportivo Riestra se enfrentarán este domingo desde las 14.45 en el estadio Pedro Bidegain, por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026. El conjunto azulgrana intentará recuperarse de su última derrota y conseguir su primera victoria desde el regreso de Rubén Darío Insua a la dirección técnica.

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