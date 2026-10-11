San Lorenzo busca cortar su mala racha en el Clausura ante Deportivo Riestra

El Ciclón recibirá al Malevo este domingo desde las 14.45 en el Nuevo Gasómetro, por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026. Ambos necesitan sumar de a tres para acercarse a los puestos de clasificación.

Hoy 09:27

San Lorenzo y Deportivo Riestra se enfrentarán este domingo desde las 14.45 en el estadio Pedro Bidegain, por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026. El conjunto azulgrana intentará recuperarse de su última derrota y conseguir su primera victoria desde el regreso de Rubén Darío Insua a la dirección técnica.

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El Ciclón atraviesa un presente complicado. Acumula 11 puntos en la Zona A, convirtió apenas cuatro goles en once partidos y lleva tres encuentros consecutivos sin ganar. En su última presentación sufrió una dura derrota por 3-0 ante Defensa y Justicia en Florencio Varela.

Con la necesidad de cambiar la imagen, Insua analiza realizar al menos tres modificaciones en el equipo titular. Además, no podrá contar con Manuel Insaurralde, quien debe cumplir una sanción pendiente tras su expulsión frente a Boca.

Por su parte, Deportivo Riestra también suma 11 unidades y se ubica en el décimo puesto de la Zona A. El equipo dirigido por Guillermo Duró llega después de dos empates consecutivos: 0-0 frente a Gimnasia de Mendoza y 1-1 ante Central Córdoba de Santiago del Estero.

El Malevo buscará aprovechar el irregular momento de San Lorenzo para conseguir una victoria que le permita acercarse a los puestos de clasificación a los playoffs.

Las probables formaciones de San Lorenzo y Deportivo Riestra

San Lorenzo: José Devecchi; Alejo Córdoba, Danilo Arboleda, Emiliano Amor; Nicolás Tripichio, Gonzalo Alassia, Facundo Gulli, Teo Rodríguez Pagano; Alexis Cuello, Rodrigo Auzmendi y Facundo Farías. DT: Rubén Darío Insua.

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Gonzalo Miño, Alan Pérez, Juan Bracamonte; Jonathan Goitía, Milton Céliz, Maximiliano Monje, Gaspar Stringa; Alexander Díaz y Jonathan Graneros. DT: Guillermo Duró.

San Lorenzo vs. Deportivo Riestra: hora, TV y árbitro

El encuentro se disputará este domingo 11 de octubre, desde las 14.45, en el estadio Pedro Bidegain (Nuevo Gasómetro) y contará con la transmisión en vivo de ESPN Premium.

El árbitro principal será Bruno Amiconi, mientras que Nahuel Viñas estará a cargo del VAR.