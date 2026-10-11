Rosario Central recibe a Independiente Rivadavia en un duelo clave por la cima de la tabla anual

El Canalla buscará hacerse fuerte en el Gigante de Arroyito para acercarse al líder, mientras que la Lepra mendocina intentará defender la punta. Jugarán este domingo desde las 17, por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026.

Hoy 09:35

Rosario Central e Independiente Rivadavia protagonizarán este domingo uno de los partidos más atractivos de la fecha 12 del Torneo Clausura 2026. Desde las 17, en el Gigante de Arroyito, ambos equipos se enfrentarán en un duelo que puede resultar determinante para la pelea por el liderazgo de la tabla anual.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El conjunto mendocino, dirigido por Alfredo Berti, llega como único puntero de la clasificación acumulada con 52 puntos y necesita sumar para sostener su ventaja en el tramo decisivo del campeonato. Del otro lado, el Canalla de Jorge Almirón ocupa la quinta posición con 47 unidades y sabe que una victoria como local lo dejaría a solo dos puntos de la cima.

Cómo llegan Rosario Central e Independiente Rivadavia

Rosario Central viene de igualar 1-1 ante Banfield en el estadio Florencio Sola, un resultado que le impidió acercarse a los primeros puestos de la tabla anual. Ahora tendrá una oportunidad importante frente al líder para volver a meterse de lleno en la pelea.

El equipo rosarino buscará aprovechar la localía y el respaldo de su gente para conseguir tres puntos que podrían modificar el panorama de la clasificación acumulada.

Por su parte, Independiente Rivadavia llega después de empatar 1-1 con Gimnasia y Esgrima La Plata en el estadio Bautista Gargantini. La Lepra estuvo cerca de quedarse con la victoria, pero recibió el gol de la igualdad sobre el cierre del encuentro.

Con cinco fechas por disputar en la fase regular, el equipo de Berti afronta una etapa decisiva en la que deberá defender su liderazgo anual y, al mismo tiempo, consolidar sus aspiraciones de clasificación a los playoffs del Clausura.

Independiente Rivadavia recupera a una pieza clave para visitar a Central

Una de las principales novedades para el conjunto mendocino será el regreso de Álex Arce, quien vuelve a estar a disposición del entrenador después de cumplir una suspensión por acumulación de tarjetas amarillas y ausentarse posteriormente por su convocatoria a la selección de Paraguay.

Sin embargo, Berti tendrá dos bajas importantes. Maximiliano Salas sufrió una grave lesión ligamentaria en la rodilla izquierda, mientras que Ezequiel Bonifacio padece un esguince de tobillo izquierdo con compromiso ligamentario y edema óseo.

Después de visitar Rosario, la Lepra deberá enfrentar a Tigre, Argentinos Juniors, Banfield y Gimnasia de Mendoza, en una seguidilla que terminará de definir su posición en la tabla anual.

Las probables formaciones de Rosario Central e Independiente Rivadavia

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila y Agustín Sández; Franco Ibarra y Vicente Pizarro; Giovanni Cantizano, Ángel Di María y Jaminton Campaz; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Luciano Gómez, Leonard Costa, Sheyko Studer y Juan Elordi; José Florentín, Tomás Bottari; Matías Fernández y Luis Sequeira; Fabrizio Sartori y Álex Arce. DT: Alfredo Berti.