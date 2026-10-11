En un duelo atrapante, Argentinos Juniors visita a Platense con la misión de defender la punta del Clausura

El Bicho buscará estirar su ventaja en lo más alto de la tabla, mientras que el Calamar necesita volver al triunfo para salir de los últimos puestos. Jugarán este domingo desde las 17 en Vicente López.

Hoy 09:43

Platense y Argentinos Juniors se enfrentarán este domingo 11 de octubre, desde las 17, en el Estadio Ciudad de Vicente López, por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026. El encuentro tendrá como protagonista al Bicho, que llega como único líder del campeonato y buscará sumar tres puntos para consolidar su posición privilegiada.

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El conjunto de La Paternal encabeza la tabla con 21 puntos en 11 partidos, mientras que el Calamar atraviesa un presente complicado y se ubica en el 13° puesto con apenas 10 unidades. Ambos necesitan ganar, aunque con objetivos diferentes en este tramo de la competencia.

Cómo llegan Platense y Argentinos Juniors al duelo por el Clausura

Platense viene de empatar 2-2 ante Vélez como visitante, un resultado que le permitió cortar una seguidilla de dos derrotas consecutivas. Anteriormente, había perdido 1-0 frente a Newell's en Vicente López y 2-1 contra Estudiantes fuera de casa.

Con apenas 10 puntos en 11 presentaciones, el Calamar necesita reencontrarse con la victoria para recuperar terreno y acercarse a los puestos de clasificación a los playoffs.

Por su parte, Argentinos Juniors atraviesa un presente mucho más favorable. El Bicho llega después de vencer 2-1 a Tigre como local, resultado que le permitió mantenerse en soledad en lo más alto de la tabla.

Antes de ese triunfo, el conjunto de La Paternal había empatado 1-1 con Gimnasia y perdido 1-0 frente a Rosario Central. Ahora intentará conseguir otra victoria para sostener su liderazgo y aumentar la presión sobre sus perseguidores.

El historial entre Platense y Argentinos Juniors

Los antecedentes recientes reflejan una marcada paridad entre ambos equipos. En los 11 enfrentamientos considerados, Argentinos Juniors consiguió cuatro victorias, Platense ganó tres y los cuatro partidos restantes terminaron empatados.

Además, la diferencia de goles es mínima: ocho tantos para el Bicho y siete para el Calamar.

El último enfrentamiento se disputó en marzo de este año, cuando Argentinos Juniors se impuso por 1-0 como local.

Platense vs. Argentinos Juniors: hora y dónde ver en vivo

El encuentro se disputará este domingo 11 de octubre, desde las 17, en el Estadio Ciudad de Vicente López, por la duodécima fecha del Torneo Clausura 2026.

La transmisión estará a cargo de ESPN Premium, mientras que también se anuncia su disponibilidad a través de Disney+ Premium.

Con realidades diferentes, pero la misma necesidad de sumar, Platense buscará dar el golpe ante su gente y Argentinos Juniors intentará defender la punta en una jornada importante para las aspiraciones de ambos equipos.