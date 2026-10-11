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SANTIAGO DEL ESTERO | 11 OCT 2026 | 16º
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EN VIVO I Racing busca acercarse a los playoffs ante un Belgrano que sueña con arrebatarle la punta al líder

La Academia necesita sumar de a tres para salir de los últimos puestos de la Zona B, mientras que el Pirata llega entonado tras ganar el clásico cordobés. Jugarán este domingo desde las 19.15 en el Cilindro de Avellaneda.

Hoy 20:30
Racing Belgrano

Racing y Belgrano de Córdoba se enfrentarán este domingo 11 de octubre, desde las 19.15 en el estadio Presidente Juan Domingo Perón, por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026. El encuentro tendrá a dos equipos con realidades diferentes, pero con la misma necesidad de conseguir una victoria para cumplir sus objetivos.

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