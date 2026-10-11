Racing busca acercarse a los playoffs ante un Belgrano que sueña con arrebatarle la punta al líder

La Academia necesita sumar de a tres para salir de los últimos puestos de la Zona B, mientras que el Pirata llega entonado tras ganar el clásico cordobés. Jugarán este domingo desde las 19.15 en el Cilindro de Avellaneda.

Hoy 09:48

Racing y Belgrano de Córdoba se enfrentarán este domingo 11 de octubre, desde las 19.15 en el estadio Presidente Juan Domingo Perón, por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026. El encuentro tendrá a dos equipos con realidades diferentes, pero con la misma necesidad de conseguir una victoria para cumplir sus objetivos.

La Academia intentará aprovechar la localía para acercarse a los puestos de clasificación a los playoffs, mientras que el Pirata buscará extender su buen presente y alcanzar la cima de la Zona B, donde se encuentra a solo dos puntos del líder.

Cómo llega Racing al duelo ante Belgrano

Racing, dirigido por Chirola Romero, atraviesa un presente irregular en el campeonato. El conjunto de Avellaneda ocupa el 12° puesto de la Zona B con 11 puntos, una posición que lo mantiene fuera de los lugares de clasificación a la siguiente instancia.

Sin embargo, la Academia llega con un impulso anímico importante después de vencer 2-1 a Estudiantes de Río Cuarto como visitante en su última presentación por el certamen local.

Ese triunfo permitió dejar atrás una serie de resultados negativos, entre ellos la eliminación en los cuartos de final de la Copa Argentina frente a Boca Juniors, que se impuso por 3-2, y las derrotas que había sufrido anteriormente en el torneo doméstico.

Ahora, Racing tendrá la oportunidad de conseguir su segunda victoria consecutiva y comenzar a recuperar terreno en una Zona B que mantiene una intensa disputa por los puestos de playoffs.

Belgrano llega entonado tras ganar el clásico cordobés

Por su parte, Belgrano de Córdoba atraviesa uno de sus mejores momentos de la temporada. El equipo conducido por Ricardo Zielinski se ubica en el segundo puesto de la Zona B, a solamente dos unidades del líder.

El conjunto cordobés viene de conseguir una victoria de enorme valor al derrotar 1-0 a Talleres en el clásico disputado en el estadio Mario Alberto Kempes, un resultado que fortaleció su confianza y lo consolidó entre los principales protagonistas del campeonato.

Además, el Pirata muestra números sólidos: convirtió 12 goles y recibió apenas siete, una estadística que refleja su equilibrio entre defensa y ataque.

Con una racha invicta de varios encuentros en el ámbito local, Belgrano intentará dar otro golpe en Avellaneda y quedarse con tres puntos que podrían permitirle alcanzar la cima de su grupo, dependiendo de los demás resultados.