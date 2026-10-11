Una bandeña fue elegida Primera Princesa Nacional de la Fiesta del Zapallo 2026

Priscila Anahí Elías representó a La Banda y a Santiago del Estero en la 55.ª edición de la celebración nacional, realizada en Ceres, Santa Fe. La nueva reina es Micaela Herlein, de Nogoyá, Entre Ríos.

Hoy 09:53

La ciudad de La Banda tiene una representante entre las figuras destacadas de la 55.ª Fiesta Nacional del Zapallo. Priscila Anahí Elías fue elegida Primera Princesa Nacional del Zapallo 2026 durante la celebración que se llevó a cabo en la ciudad de Ceres, provincia de Santa Fe.

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La representante santiagueña participó de la elección junto a candidatas de distintos puntos del país y llevó el nombre de Santiago del Estero a una de las tradicionales fiestas nacionales. La agenda incluyó agasajos, comidas, ensayos y entrevistas, antes de la ceremonia de coronación realizada en las instalaciones del Club Central Argentino Olímpico.

La elección estuvo a cargo de un jurado integrado por representantes de distintas ciudades argentinas. En tanto, Micaela Herlein, oriunda de Nogoyá, Entre Ríos, fue coronada Reina Nacional del Zapallo, mientras que Nicol Gazano, de Sarmiento, Santa Fe, obtuvo el título de Segunda Princesa Nacional.

Tras conocerse el resultado, desde el entorno de Priscila expresaron su alegría por el reconocimiento y destacaron su participación como representante de La Banda. También agradecieron el acompañamiento de Sofía Tolay Modas, encargada de vestir a la joven, del intendente electo de La Banda, Llamil Abdala, del comisionado de Bandera Bajada, Cristian Cáceres, y de Look Models Group, José Antonio y Claudio Campoya, por su asesoramiento y apoyo.

El reconocimiento obtenido por Priscila representa un motivo de celebración para la comunidad bandeña y para Santiago del Estero, que volvió a tener presencia en el escenario de una fiesta nacional.