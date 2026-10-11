EN VIVO I Independiente va por una victoria ante Talleres que lo mantenga firme en puestos de playoffs

Jugarán este domingo desde las 21.30 en el Mario Alberto Kempes por la fecha 12 de la Zona A del Torneo Clausura 2026.

Hoy 22:45

Talleres de Córdoba e Independiente se enfrentarán este domingo 11 de octubre, desde las 21.30 en el estadio Mario Alberto Kempes, por la fecha 12 de la Zona A del Torneo Clausura 2026. Ambos equipos llegan golpeados por sus últimas derrotas y necesitan sumar de a tres para recuperar terreno en el campeonato.

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