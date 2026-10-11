Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 11 OCT 2026 | 16º
X
Somos Deporte

EN VIVO I Independiente va por una victoria ante Talleres que lo mantenga firme en puestos de playoffs

Jugarán este domingo desde las 21.30 en el Mario Alberto Kempes por la fecha 12 de la Zona A del Torneo Clausura 2026.

Hoy 22:45

Talleres de Córdoba e Independiente se enfrentarán este domingo 11 de octubre, desde las 21.30 en el estadio Mario Alberto Kempes, por la fecha 12 de la Zona A del Torneo Clausura 2026. Ambos equipos llegan golpeados por sus últimas derrotas y necesitan sumar de a tres para recuperar terreno en el campeonato.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

TEMAS Club Atlético Talleres de Córdoba Club Atlético Independiente
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Mitre y Colón repartieron puntos en el 8 de Abril por la Primera Nacional
  2. 2. Sarmiento de La Banda sumó un valioso empate en su visita a Sportivo Belgrano
  3. 3. Güemes perdió ante Patronato en Paraná y descendió al Federal A
  4. 4. Un diputado propone quitar beneficios fiscales a empresas chilenas por la ruta comercial a Malvinas
  5. 5. Otra falla en el Alpine le impidió a Franco Colapinto terminar el Gran Premio de Singapur
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT