Independiente va por una victoria ante Talleres que lo mantenga firme en puestos de playoffs

Jugarán este domingo desde las 21.30 en el Mario Alberto Kempes por la fecha 12 de la Zona A del Torneo Clausura 2026.

Hoy 09:54

Talleres de Córdoba e Independiente se enfrentarán este domingo 11 de octubre, desde las 21.30 en el estadio Mario Alberto Kempes, por la fecha 12 de la Zona A del Torneo Clausura 2026. Ambos equipos llegan golpeados por sus últimas derrotas y necesitan sumar de a tres para recuperar terreno en el campeonato.

El conjunto cordobés buscará hacerse fuerte ante su gente después de perder el clásico frente a Belgrano, mientras que el Rojo intentará cambiar la imagen tras sufrir una dura goleada como local ante Instituto. Además, los de Avellaneda necesitan puntos para mantenerse en la pelea por la clasificación a las copas internacionales.

Cómo llega Talleres al duelo ante Independiente

Talleres, dirigido por Omar De Felippe, atraviesa un presente complicado en el Torneo Clausura. La T viene de caer 1-0 frente a Belgrano en el clásico cordobés, un resultado que profundizó su irregularidad y lo obligó a buscar una rápida recuperación.

En sus últimas cuatro presentaciones, el conjunto albiazul consiguió una victoria, un empate y dos derrotas, con apenas tres goles convertidos y seis recibidos.

Con estos números, Talleres intentará aprovechar la localía para volver al triunfo, mejorar su posición en la Zona A y comenzar a salir de los últimos puestos de la clasificación.

Independiente necesita ganar antes del clásico de Avellaneda

Por su parte, Independiente llega después de sufrir una contundente derrota por 4-1 frente a Instituto en Avellaneda. El equipo conducido por Jadson Viera necesita mostrar una reacción futbolística para dejar atrás el mal resultado y recuperar confianza.

El encuentro en Córdoba tendrá una importancia especial para el Rojo, ya que su próximo compromiso será nada menos que el clásico frente a Racing. Por eso, una victoria en el Kempes representaría un impulso anímico fundamental antes de enfrentar a su histórico rival.

Además, Independiente mantiene la ilusión de clasificarse a una competencia internacional. Actualmente ocupa el 13° puesto de la tabla anual con 41 puntos, por lo que necesita sumar para acercarse a los lugares que otorgan plazas a las copas.

Las probables formaciones de Talleres e Independiente

Talleres: Ezequiel Unsain; Augusto Schott, Santiago Fernández, Román Riquelme, Gabriel Báez; Federico Fattori, Juan Sforza; Giovanni Baroni, Franco Cristaldo, Rick; Valentín Dávila. DT: Omar De Felippe.

Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Juan Fedorco, Juan Arrayago, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone; Lautaro Millán, Santiago Montiel, Josías Palais; Ezequiel Ávila. DT: Jadson Viera.