Aprehendieron a un hombre tras un incendio y una denuncia por amenazas en Frías

El fuego se desató durante la madrugada de este domingo en una casa ubicada en Castiglione y Martín Fierro. La propietaria del inmueble denunció que su expareja había amenazado con prenderlo fuego y quitarse la vida.

Hoy 10:00

Un hombre de 39 años, identificado como Medina, fue aprehendido por disposición de la Fiscalía luego de un incendio registrado durante la madrugada de este domingo en una vivienda del barrio Ademof de Frías. El procedimiento se inició tras un pedido de asistencia policial y una denuncia por presuntas amenazas.

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El hecho ocurrió alrededor de las 3.15, en la intersección de las calles Castiglione y Martín Fierro. Personal de la Comisaría Comunitaria N.º 60 acudió al lugar y, al advertir que una vivienda estaba en llamas, solicitó la colaboración de Bomberos Voluntarios, quienes lograron sofocar la totalidad del incendio.

En el lugar, los efectivos entrevistaron a Rivero, de 45 años, quien manifestó que mantenía una relación de diez años con Medina. Según su relato, ese mismo día se había retirado de la vivienda porque el hombre presuntamente la había amenazado con quitarse la vida y prender fuego el inmueble.

Tras tomar conocimiento de lo ocurrido, la fiscal de turno, Rocío Fringes, dispuso que la mujer radicara la denuncia en la Comisaría de la Mujer y la Familia N.º 3. Además, ordenó la aprehensión de Medina, quien fue trasladado a sede policial para las actuaciones correspondientes y la notificación de la medida.

En tanto, personal de la División Criminalística, a cargo del sargento Cristian Maestro, realizó las tareas periciales en el lugar para avanzar en la investigación.

La causa quedó vinculada a los presuntos delitos de amenazas e incendio doloso. De acuerdo con el informe policial, el episodio dejó únicamente daños materiales y no se registraron personas lesionadas.