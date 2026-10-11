Wanda Nara reveló por qué aumentó 10 kilos para protagonizar su primera película

La conductora se prepara para el estreno de ¿Querés ser mi hijo?, previsto para el 22 de octubre.

Hoy 10:30

Wanda Nara se prepara para dar un nuevo paso en su carrera artística con el estreno de ¿Querés ser mi hijo?, la película que llegará a los cines argentinos el próximo 22 de octubre y que marca su debut protagónico en la pantalla grande. Para encarnar a Lucía Rivero, una comentarista deportiva retirada, la empresaria debió realizar una transformación física que incluyó aumentar 10 kilos.

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En diálogo con TN Show, la conductora explicó cómo surgió la idea de modificar su apariencia para construir el personaje de la comedia romántica, dirigida por Hernán Guerschuny y protagonizada junto a Agustín Bernasconi.

Según contó, la propuesta surgió durante el trabajo de preparación con su coach, Pablo, quien le sugirió tomar como referencia a Bridget Jones, el popular personaje de ficción conocido por su estilo descontracturado y sus situaciones cotidianas.

“Pablo, que era mi coach, me dijo: ‘Yo te veo como una Bridget Jones’, y dije: ‘Bueno, vamos a preparar un poco este papel’”, relató Wanda al recordar cómo comenzó el proceso para darle forma a Lucía Rivero.

La actriz también se refirió a cómo vivió el cambio físico y reconoció que no representó una dificultad en relación con la comida. “Me encanta comer, así que la verdad que estaba supertranquila y libre en ese sentido”, expresó.

Semanas atrás, Nara ya había adelantado a través de su cuenta de Instagram que había tenido que modificar su físico para interpretar el papel. Ahora, con el estreno cada vez más cerca, compartió detalles de una experiencia que marca su primera gran incursión como protagonista cinematográfica.