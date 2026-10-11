Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 11 OCT 2026 | 17º
X
Somos Deporte

Franco Colapinto abandonó en Singapur por un problema de transmisión y las redes estallaron con memes

El piloto argentino sufrió una falla en su Alpine que lo obligó a abandonar la carrera. La frustración de los fanáticos se trasladó rápidamente a las redes sociales, donde no faltaron las reacciones y los memes.

Hoy 10:07
Colapinto abandono

Franco Colapinto tuvo un nuevo fin de semana complicado en la Fórmula 1. El piloto argentino debió abandonar la carrera del Gran Premio de Singapur debido a un problema de transmisión en su Alpine, que le impidió continuar en competencia.

El inconveniente mecánico terminó con las aspiraciones del corredor nacional, que buscaba completar una buena actuación en el exigente circuito urbano de Marina Bay.

La inesperada salida de Colapinto generó frustración entre los seguidores argentinos, que esperaban verlo avanzar posiciones. Sin embargo, como suele ocurrir en las redes sociales, el humor no tardó en aparecer y los memes se multiplicaron.

Los mejores memes tras el abandono de Franco Colapinto

Las redes sociales se llenaron de publicaciones que reflejaron, con ironía y creatividad, el malestar de los fanáticos por una nueva complicación mecánica del monoplaza.

TEMAS Franco Colapinto
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Mitre recibe a Colón buscando confirmar su levantada y seguir alejándose de la zona baja
  2. 2. Sarmiento de La Banda visita a Sportivo Belgrano con la ilusión de dar el primer paso en la Reválida
  3. 3. Güemes se juega la permanencia ante Patronato en Paraná: está obligado a ganar para evitar el descenso
  4. 4. Un diputado propone quitar beneficios fiscales a empresas chilenas por la ruta comercial a Malvinas
  5. 5. Otra falla en el Alpine le impidió a Franco Colapinto terminar el Gran Premio de Singapur
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT