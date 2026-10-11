Franco Colapinto abandonó en Singapur por un problema de transmisión y las redes estallaron con memes

El piloto argentino sufrió una falla en su Alpine que lo obligó a abandonar la carrera. La frustración de los fanáticos se trasladó rápidamente a las redes sociales, donde no faltaron las reacciones y los memes.

Hoy 10:07

Franco Colapinto tuvo un nuevo fin de semana complicado en la Fórmula 1. El piloto argentino debió abandonar la carrera del Gran Premio de Singapur debido a un problema de transmisión en su Alpine, que le impidió continuar en competencia.

El inconveniente mecánico terminó con las aspiraciones del corredor nacional, que buscaba completar una buena actuación en el exigente circuito urbano de Marina Bay.

La inesperada salida de Colapinto generó frustración entre los seguidores argentinos, que esperaban verlo avanzar posiciones. Sin embargo, como suele ocurrir en las redes sociales, el humor no tardó en aparecer y los memes se multiplicaron.

Los mejores memes tras el abandono de Franco Colapinto

Las redes sociales se llenaron de publicaciones que reflejaron, con ironía y creatividad, el malestar de los fanáticos por una nueva complicación mecánica del monoplaza.