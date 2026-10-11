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SANTIAGO DEL ESTERO | 11 OCT 2026 | 19º
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Mascotas

Buscan una familia responsable para una cachorrita del Bº Vinalar

La pequeña se encuentra en adopción y ya cuenta con todas las vacunas. Quienes quieran sumarla a su hogar pueden comunicarse por teléfono para obtener más información.

Hoy 10:59

Una pequeña cachorrita de apenas dos meses de vida busca una familia que quiera darle un hogar lleno de amor y cuidados. La perrita se encuentra en el barrio Vinalar, en la ciudad Capital de Santiago del Estero, y espera encontrar personas responsables que estén dispuestas a brindarle una oportunidad.

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Según informaron, la cachorrita ya cuenta con todas las vacunas, un aspecto importante para el cuidado de su salud en esta primera etapa de vida. Ahora, el objetivo es que pueda encontrar un hogar donde reciba atención, cariño y acompañamiento mientras crece.

La adopción representa una oportunidad para que la pequeña comience una nueva etapa junto a una familia que pueda hacerse cargo de sus necesidades y garantizarle bienestar. Además de afecto, una mascota necesita alimentación adecuada, controles veterinarios y un entorno seguro.

Las personas interesadas en conocer más detalles o consultar por la adopción pueden comunicarse al 385 430-9537.

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