Colapinto, golpeado tras su abandono en Singapur: "Tengo que hacer un reset y volver a empezar"

El piloto argentino sufrió una falla de transmisión en su Alpine y no pudo terminar la carrera. Reconoció que atraviesa uno de sus momentos más difíciles en la Fórmula 1, pero se mostró optimista de cara a los próximos Grandes Premios.

Hoy 11:25

Franco Colapinto no pudo ocultar su frustración después de abandonar el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 por un problema mecánico en su Alpine. El argentino reconoció que atraviesa una etapa complicada y aseguró que necesita dejar atrás los últimos resultados para recuperar la confianza en las próximas carreras.

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El piloto de Pilar marchaba en la 14ª posición cuando su monoplaza se detuvo en la vuelta 31, producto de una falla en la transmisión que le impidió continuar en competencia.

"Un problema de transmisión. Hay que esperar a que el auto vuelva. No iba para atrás el auto, y para adelante, poquito. Hay que entender qué pasó", explicó Colapinto en declaraciones a ESPN.

El abandono representó un nuevo golpe para el argentino, que ya había quedado fuera de la carrera Sprint del sábado por otro inconveniente en su monoplaza.

"Una pena. Dos problemas en dos carreras el fin de semana. Hay que volver con el equipo, trabajar", lamentó.

Colapinto reconoció que atraviesa uno de sus peores momentos en la Fórmula 1

Más allá de los problemas técnicos, Colapinto admitió que las últimas carreras fueron especialmente difíciles y que los resultados estuvieron lejos de sus expectativas.

"Fueron fines de semanas muy duros. No estuve teniendo el mejor de los momentos últimamente. Creo que fue, definitivamente, la peor triple header de mi carrera", aseguró.

Sin embargo, el argentino dejó en claro que no piensa bajar los brazos y que buscará revertir la situación junto al equipo Alpine.

"Hay muchas oportunidades. Espero revertir este momento malo", manifestó.

"Tengo que hacer un reset": Colapinto ya piensa en Estados Unidos, México y Brasil

A pesar de la frustración por su doble abandono en Singapur, Colapinto se mostró entusiasmado por el calendario que se aproxima, con tres carreras que considera especiales.

"Se viene la parte del año que más me gusta, que más espero yo: Estados Unidos, México y Brasil. Tengo que hacer un reset ahora y volver a empezar", expresó.

El próximo desafío del argentino será el Gran Premio de Estados Unidos, que se disputará el fin de semana del 25 de octubre en el Circuito de las Américas, en Austin.

Allí buscará dejar atrás los inconvenientes mecánicos y recuperar protagonismo después de una seguidilla adversa que incluyó dos abandonos en sus últimas tres carreras.