Marco Bezzecchi venció en el GP de Indonesia de MotoGP

El italiano se impuso con la Aprilia luego de una intensa disputa con el "poleman" Raúl Fernández con quien protagonizó un accidente el sábado en la carrera Sprint; tercero fue su compañero Jorge Martín que encabeza el certamen.

Hoy 10:50

Luego de cuatro meses, Marco Bezzecchi consiguió nuevamente ganar en MotoGP y con la Aprilia lo hizo en el Gran Premio de Indonesia que se disputó en el circuito de Mandalika, tras quebrar la resistencia de Raúl Fernández quien había largado en «pole» al cual superó en el 19° de los 27 giros que se recorrieron en la pista de 4.301 metros.

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Con este resultado, el piloto italiano de Rimini, quien no celebraba desde el GP de su país desarrollado en Mugello y con esta cerró la 11.ª victoria en la división mayor el Campeonato mundial de Motociclismo, revirtió el abandono que protagonizó con Fernández (Trackhouse) en la largada de la carrera Sprint.

Además, encabezó el «1-2-3-4» de la marca de Noale, superando como se indicó a Fernández (integrante de Trackhouse) y a su compañero Jorge Martín, quien se va de Indonesia liderando -ajustadamente- el certamen; cuarto arribó Ai Ogura (Trackhouse).

Con respecto a la puja por la corona entre el madrileño y Marc Márquez ahora quedó con una diferencia de 2 puntos (355 a 353) cuando restan cinco competencias y 185 unidades en juego; el actual campeón mundial terminó sexto luego de una permanente lucha con Pedro Acosta, pero ambos sufrieron con la presión de sus neumáticos y esto no les permitió imponer un ritmo fuerte con sus Ducati y KTM, respectivamente, siendo superados por Ogura.

Álex Márquez (Ducati), Fabio Di Giannantonio (Ducati) Fabio Quartararo (Yamaha), Enea Bastianini (KTM) completaron el Top10 de la competencia indonesia.

MOTO3: QUILES GANÓ Y ES EL NUEVO CAMPEÓN; PERRONE SUMÓ Y MORELLI SE COMPLICÓ

Con el y la, Máximo Quiles festejó con Aspar Team en el podio de Mandalika su 11.° triunfo en la temporada y además el título de campeón mundial de Moto3, al contar con una diferencia de 132 puntos (sobre 125 en juego) con su escolta, en pista y en la tabla, David Almansa (Intact GP) quien terminó a una distancia inusual de casi tres segundos; el podio lo completó Brian Uriarte (Ajo).

En la 13.ª posición terminó Valentín Perrone (Tech3), quien así consiguió sumar tres unidades en una de las difíciles carreras que afrontó durante el año e integrando un grupo de ocho pilotos que terminaron cruzando la meta en un segundo de diferencia, en el cual también estuvo Marco Morelli (Aspar Team) que al cabo de las 20 vueltas terminó 18.°.

La próxima cita del calendario será el Gran Premio de Australia, durante el fin de semana del 23 al 25 de octubre, visitando el circuito de Phillip Island que cerrará un ciclo de 37 temporadas albergando el certamen; el próximo año se correrá en Adelaide.