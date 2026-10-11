El Manchester City de Enzo goleó al Liverpool de Mac Allister y mira a todos desde arriba

Los Ciudadanos se hicieron fuertes en Anfield, ganaron 3 a 0 y se mantienen en lo más alto con puntaje ideal.

Hoy 14:23

El Manchester City de Enzo Fernández goleó 3-0 al Liverpool de Alexis Mac Allister, mantuvo su puntaje ideal y quedó como único líder del campeonato inglés.

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El primer tiempo tuvo a los dos argentinos como protagonistas. Ante la falta de precisión de los delanteros, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister se hicieron importantes en la mitad de la cancha, ubicados como doble cinco y con mucha participación en la elaboración de sus respectivos equipos.

Las mejores situaciones de esa primera parte tuvieron justamente a los campeones del mundo involucrados. Primero, Mac Allister aprovechó un rebote después de un córner y estuvo cerca de abrir el marcador con una pirueta dentro del área. Más tarde, Enzo Fernández probó desde afuera después de una asistencia de Rayan Cherki, pero Alisson respondió con una gran atajada.

El partido cambió completamente en el complemento. Liverpool salió decidido y tuvo dos oportunidades consecutivas que exigieron a Gianluigi Donnarumma, primero ante un remate de Ryan Gravenberch y luego frente a Lewis Koumas. La jugada terminó con un disparo desviado de Mac Allister.

Sin embargo, el punto de quiebre llegó con la expulsión de Gravenberch, quien recibió la segunda amarilla tras derribar a Antoine Semenyo en la mitad de la cancha. Con un jugador más, el Manchester City golpeó apenas tres minutos después.

Enzo Fernández inició la acción con un pase desde su propio campo para poner a correr a Semenyo. El delantero llegó hasta el borde del área y sacó un centro que se desvió en Mac Allister, pero la pelota quedó servida para Erling Haaland, quien apareció para sacar un zurdazo y marcar el 1-0.

El City aprovechó el envión y rápidamente amplió la diferencia. A los 13 minutos del segundo tiempo, Semenyo recibió sobre la izquierda, encaró hacia el área y sacó un espectacular derechazo que se metió contra el ángulo para establecer el 2-0.

Con el Liverpool golpeado, el conjunto de Pep Guardiola manejó el partido y terminó de sentenciarlo a diez minutos del final. Rayan Cherki protagonizó otra gran acción individual, dejó atrás a Jeremie Frimpong y definió con el pie derecho para marcar el 3-0 definitivo.

Con la goleada, el Manchester City de Enzo Fernández mantuvo su puntaje ideal y quedó como líder en soledad de la Premier League, con tres puntos de ventaja sobre Arsenal. El Liverpool, en cambio, volvió a dejar puntos importantes y quedó noveno, con nueve unidades.