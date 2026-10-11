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Policiales

Las Termas: detuvieron a un joven de 25 años que tenía pedido de captura nacional

El hombre era buscado en el marco de una causa por presuntas lesiones calificadas por el vínculo y amenazas. Fue identificado durante un operativo preventivo de la Policía.

Hoy 11:49
Detenido

Un joven de 25 años que tenía un pedido de captura nacional vigente fue localizado por la Policía durante un recorrido preventivo en la ciudad de Las Termas de Río Hondo. El hombre estaría vinculado con una causa judicial por presuntas lesiones calificadas por el vínculo y amenazas.

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El procedimiento fue realizado por efectivos de la Unidad Táctica Motorizada, dependiente del Departamento de Seguridad Ciudadana Nº 6, quienes patrullaban distintos sectores de la ciudad cuando advirtieron la presencia del joven, que habría intentado alejarse al notar a los uniformados.

Ante esa actitud, los policías lo interceptaron a pocos metros y procedieron a identificarlo. Luego, a través de la Sala Central de Comunicaciones, consultaron el sistema federal de búsqueda de personas y constataron que registraba una medida de captura nacional solicitada en el marco de una investigación judicial.

De acuerdo con la información policial, el requerimiento estaba relacionado con una causa que se tramita en la Comisaría Comunitaria de la Mujer y la Familia Nº 6, por los supuestos delitos de lesiones calificadas por el vínculo y amenazas.

Tras confirmar que la medida continuaba vigente, el joven fue trasladado a una dependencia policial, donde quedó alojado a disposición de las autoridades competentes, mientras avanzan las actuaciones correspondientes.

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