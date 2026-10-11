El neerlandés consiguió su primera victoria en Marina Bay y superó un histórico récord de Michael Schumacher. El italiano completó el podio y se consolidó como líder del Mundial, mientras que Franco Colapinto abandonó por una falla mecánica.

Hoy 11:50

Max Verstappen se quedó con la victoria en el Gran Premio de Singapur, correspondiente a la 17ª fecha del Mundial de Fórmula 1 2026, y protagonizó una jornada histórica en el circuito urbano de Marina Bay. El piloto de Red Bull consiguió su segundo triunfo consecutivo de la temporada y alcanzó una marca que hasta ahora pertenecía a Michael Schumacher.

El neerlandés completó un fin de semana perfecto, luego de conseguir la pole position tanto para la carrera principal como para la Sprint, que también ganó el sábado. Este domingo dominó de principio a fin y cruzó la meta con una ventaja de siete segundos sobre Charles Leclerc, de Ferrari.

Con este resultado, Verstappen alcanzó las 73 victorias en la Fórmula 1, todas con Red Bull, y superó el récord de Schumacher, quien había conseguido 72 triunfos con Ferrari. Además, celebró por primera vez en el trazado nocturno de Singapur.

Antonelli completó el podio y se afianza como líder del Mundial

El tercer lugar quedó en manos de Kimi Antonelli, quien aprovechó el resultado para ampliar su diferencia al frente del Campeonato Mundial de Pilotos.

El italiano de Mercedes sumó puntos importantes, especialmente porque su compañero y principal perseguidor, George Russell, finalizó en la novena posición.

De esta manera, Antonelli llegó a los 340 puntos y estiró a 102 unidades su ventaja sobre Russell, que acumula 238. Por detrás aparecen Lewis Hamilton, con 229, y Verstappen, que escaló al cuarto puesto con 221.

El neerlandés superó así a Charles Leclerc, quien quedó con 215 puntos pese a su segundo puesto en Marina Bay.

Colapinto sufrió otro abandono en un fin de semana para el olvido

La carrera también dejó malas noticias para Franco Colapinto, quien debió abandonar cuando transitaba la vuelta 31 debido a un problema de transmisión en su Alpine.

El argentino marchaba en la 14ª posición cuando su monoplaza quedó detenido, poniendo fin a sus aspiraciones de completar la competencia.

El inconveniente se sumó al abandono que había sufrido durante la Sprint del sábado, completando un fin de semana especialmente complicado para el piloto de Pilar.

Cómo quedaron los campeonatos de Fórmula 1

En el Mundial de Pilotos, Antonelli lidera con 340 puntos, seguido por George Russell (238), Lewis Hamilton (229), Max Verstappen (221) y Charles Leclerc (215).

En tanto, Mercedes domina el Campeonato de Constructores con 578 unidades, por delante de Ferrari (444), McLaren (339) y Red Bull (332). Racing Bulls completa los cinco primeros puestos con 100 puntos.

Cuándo vuelve a correr la Fórmula 1

Después de Singapur, la máxima categoría tendrá una pausa antes de afrontar las últimas seis fechas de la temporada.

El próximo compromiso será el Gran Premio de Estados Unidos, el 25 de octubre, en el Circuito de las Américas de Austin.

Luego, el calendario continuará con México (1 de noviembre), San Pablo (8 de noviembre), Las Vegas (21 de noviembre), Catar (29 de noviembre) y Abu Dabi (6 de diciembre).

Con seis carreras por delante, Antonelli aparece como el principal candidato al título por su amplia ventaja, mientras que Verstappen buscará mantener su gran momento y seguir sumando victorias en el cierre del campeonato.